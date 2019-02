Mercedes staat na de eerste testweek in de Formule 1 nog niet waar het team wil zijn. Volgens Valtteri Bottas heeft de titelverdediger nog veel werk te doen met het oog op het nieuwe seizoen.

De Duitse renstal kwam tijdens de eerste testweek in Barcelona niet aan de tijden van Ferrari. Bottas en zijn teamgenoot Lewis Hamilton reden weliswaar de meeste ronden van alle teams, maar qua rondetijden waren zij slechts middenmoters.

"Er is veel potentieel, maar we moeten ons verbeteren", zei de Fin tijdens een evenement van sponsor Petronas tegen Motorsport.com. "We hadden het de voorbije week lastig om in alle bochten een goede balans te vinden. In sommige bochten was de balans goed, maar in andere heel slecht."

Volgens Bottas, die vorig seizoen geen race wist te winnen, verbeterde Mercedes zich gaandeweg de week wel. "Maar sommige problemen kunnen enkel opgelost worden met upgrades. Hopelijk kunnen we dat snel oplossen."

'Red Bull bouwt altijd goede wagen'

De voormalige coureur van Williams is ook onder de indruk van het pakket van Red Bull Racing, dat dit seizoen voor het eerst met Honda rijdt. Net als Mercedes was het team van Max Verstappen niet razendsnel, maar wel betrouwbaar.

"Van wat we hebben gezien lijkt Honda veel vooruitgang te boeken met het vermogen, want hun topsnelheid was goed en Red Bull bouwt normaal altijd een goede wagen. Ik denk dat zij dus ook sterk kunnen zijn", aldus Bottas.

De tweede testweek in Barcelona begint dinsdag en duurt tot en met vrijdag. Het nieuwe seizoen gaat over drie weken van start in Australië.