In De Boordradio bespreken we deze week de testdagen in Barcelona. Ferrari en Red Bull hebben mooie resultaten laten zien, maar Mercedes zit ook niet stil. Je hoort presentator Daan Smink in gesprek met Formule 1-experts Joost Nederpelt en Patrick Moeke.

