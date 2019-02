Pierre Gasly is zeer te spreken over de ontwikkeling die motorenfabrikant Honda in de wintermaanden heeft gemaakt. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing reed vorig jaar bij Toro Rosso ook al met de Japanse krachtbron en merkt duidelijk verschil.

"Ik voel dat er meer vermogen is", zei Gasly donderdag na afloop van zijn tweede testdag in Barcelona. "De snelheid is er, maar ook de betrouwbaarheid. Ik heb vandaag probleemloos 146 ronden gereden. Dat voel ik wel in m'n onderrug."

De werkweek is nog niet voorbij voor de Fransman. Vrijdag reist hij af naar de fabriek van Red Bull Racing in het Engelse Milton Keynes voor tests in de simulator.

Verstappen was donderdag al naar het hoofdkwartier gevlogen om hetzelfde te doen, om de nieuwe RB15 op die manier voor te bereiden op de eerste Grand Prix, op 17 maart in Melbourne.

"We wilden de auto de afgelopen dagen vooral zo goed mogelijk leren kennen. Max en ik hebben allebei genoeg kilometers gemaakt en daarbij veel data vergaard", legde de 23-jarige coureur uit. "De komende dagen hebben we tijd om daar doorheen te gaan."

"Maar de basis van de auto, het hele pakket van chassis en motor, is goed", voegde hij toe. "Het ziet er veelbelovend uit. Eigenlijk is er alleen maar goed nieuws."

'Ferrari ziet er snel uit'

De vaste concurrenten van Red Bull zitten ook niet stil. Met name Ferrari kwam goed voor de dag in Barcelona, met een ogenschijnlijk snelle en betrouwbare auto. "Het ziet er goed uit daar", vond ook Gasly. "Maar vlak Mercedes zeker niet uit. Die zijn altijd goed."

Hoewel de Red Bull-teamleiding zich de afgelopen dagen al uitliet over een mogelijke voorsprong op het team van wereldkampioen Lewis Hamilton, wilde Gasly zich nog niet aan dergelijke vergelijkingen wagen.

"Dat heeft ook geen zin. We letten niet op rondetijden, want het zijn slechts testdagen. Bij de kwalificatie op zaterdag in Melbourne zien we wel hoe iedereen er echt voor staat", sprak de Normandiër vergelijkbare woorden als Verstappen een dag eerder.

Red Bull-coureurs zijn nog niet voluit gegaan

De Red Bull-coureurs hebben nog niet op kwalificatiesnelheid gereden op het Circuit de Catalunya.

"We hebben nog niet gepusht", stelde Gasly. "Uiteindelijk is het ook vooral belangrijk dat onze snelheid in de races goed is. Want daar draait het natuurlijk om."

Ging er dan helemaal niets mis voor de nieuwe Red Bull-coureur? "Jawel, ik denk dat ik misschien een andere stoel moet hebben", verklaarde de Fransman. "Deze is te ruim, ik schuif nu te veel heen en weer in de auto. Verder gaat alles vlekkeloos."

Gasly in gesprek met Red Bull-teambaas Christian Horner. (Foto: ANP)