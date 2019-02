Charles Leclerc reed deze week in Barcelona zijn eerste kilometers als vaste coureur voor Ferrari. De Monegask heeft het erg naar zijn zin in de nieuwe matrode auto.

Leclerc gaf woensdag op het Circuit de Catalunya zijn eerste persconferentie in het rood. Hij moest vooral vragen beantwoorden over de Ferrari SF90, het nieuwe wapen van de Italiaanse renstal waarover veel te doen is. De 'Scuderia' is naar het zich laat aanzien het beste uit de winter gekomen.

"Het klopt, we staan er goed voor", beaamde Leclerc. "De auto voelt erg goed en is ook betrouwbaar. We hebben alle testprogramma's tot nu toe probleemloos afgerond."

Terwijl de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de afgelopen dagen vooral zeiden dat ze de sweetspot van hun nieuwe auto nog moesten vinden, lijkt dat bij Ferrari niet het geval. "Deze auto voelt eigenlijk niet als een nieuwe auto", zei de 21-jarige Leclerc. "We zaten erg snel op tempo."

'Ik ben een realist'

Maar het laatste wat Formule 1-coureurs willen, is te hoge verwachtingen scheppen of hun auto al voor de eerste race vergelijken met de concurrentie. Zo ook de relatief onervaren Leclerc.

"Ik ben een realist. We hebben geen idee wat de rest doet, maar ik denk niet dat we hun ware potentieel zien. Het heeft daarom ook geen zin om rondetijden te vergelijken."

Leclerc gaf wel toe dat de stap van de luwte van Alfa-Romeo Sauber naar Ferrari een grote is. "Natuurlijk heb ik een jaar Formule 1-ervaring, maar rijden voor Ferrari is wel iets anders. Je voelt in ieder geval dat heel Italië erachter staat."

"Maar zodra ik in de auto stap, delete ik dat weer, dat wordt ook van me verwacht", relativeerde Leclerc. "Als ik na ga denken over druk, word ik alleen maar langzamer."

'Vettel erg makkelijk om mee om te gaan'

De stap naar Ferrari betekent ook een nieuwe teamgenoot en niet de minste. Leclerc deelt in Barcelona de auto met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Voorlopig geniet de Monegask vooral van de voordelen van zo'n teammaat.

"'Seb' heeft ontzettend veel technische kennis, dus ik kan erg veel van hem leren. En hij kent natuurlijk ook iedereen al binnen het team. Hij weet bij wie je moet zijn als je iets specifieks wilt weten. En het is sowieso niet lastig om het goed met hem te kunnen vinden", omschreef hij zijn relatie met de Duitser.

Leclerc moest wel op techniekcursus om zijn kennis over de auto bij te spijkeren. "Ik heb de afgelopen weken op de fabriek doorgebracht om alle systemen te leren kennen. Dat was mijn zwakke punt. Ook vanavond ga ik direct weer naar de fabriek."

Mogelijke clash tussen teamgenoten

Dat Ferrari net als in 2018 een goede auto heeft, is inmiddels boven de meeste twijfel verheven. En daarmee ligt ook een nieuwe confrontatie tussen twee teamgenoten op de loer voor de nieuwe teambaas Mattia Binotto.

"Als Mattia zoiets moet gaan managen, is dat alleen maar een goed teken", glimlachte Leclerc. "Maar als de auto een winnende auto blijkt te zijn, wil ik in ieder geval wel meer dan één Grand Prix op m'n naam schrijven."