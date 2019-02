Valtteri Bottas heeft na een teleurstellend verlopen seizoen de winter gebruikt om te bedenken wat hij nodig heeft om zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton te verslaan.

"Ik heb nog niets bereikt in de Formule 1", zei de Fin donderdag op de laatste dag van de eerste testweek in Barcelona.

Bottas won in 2017 drie Grands Prix voor Mercedes, maar in 2018 werd hij vooral in een assisterende rol voor zijn Britse teamgenoot gedwongen en kwam hij geen enkele keer als winnaar over finish.

"Ik was deze winter vooral boos op mezelf", verklaarde de 29-jarige coureur. "Er was na afgelopen seizoen veel negativiteit die ik kwijt moest raken." Bottas gaf een kenmerkend Fins antwoord op de vraag of hij daar professionele hulp bij heeft gehad. "Ja, een spiegel."

"Ik heb me vooral afgevraagd wat ik beter kan doen. Ik heb mijn doelen tot nu toe niet bereikt. Er is nog wel tijd, maar ik heb maar één loopbaan", zei Bottas onomwonden. "Het maakt me niet uit wat er voor nodig is, maar ik wil aan het einde van dit seizoen niet het gevoel hebben dat ik het ergens heb laten liggen."

'Het doel is wereldkampioen worden'

Ondanks zijn mindere jaar 2018, zet Bottas hoog in voor het komende seizoen. "Het doel is wereldkampioen worden. Daarvoor moet ik de beste versie van mezelf zijn. En daarvoor moet ik natuurlijk ook voor Lewis zitten, of in ieder geval zo veel mogelijk."

Een nieuwe 'race engineer', met wie hij op de circuits de auto afstelt, moet Bottas in 2019 aan succes helpen. In de winter bekeken ze samen waar hij wat laat liggen ten opzichte van Hamilton.

"Hoe het bijvoorbeeld kan dat hij sneller is in bepaalde bochten", lichtte Bottas toe. "Ik ga verder niet uitleggen wat het precies is, want jullie hebben geen uren de tijd."

'Het team weet wat ik kan'

Het verschil in succes tussen Bottas en Hamilton leidde er afgelopen seizoen toe dat Bottas af toe letterlijk ruimte moest geven aan de meervoudig wereldkampioen van Mercedes, die in 2018 voor de vijfde keer de titel pakte.

Zo moest hij bij de Grand Prix van Rusland aan de kant voor Hamilton en ook op andere momenten kwam duidelijk naar voren dat Bottas niet de prioriteit geniet bij de Duitse renstal. De kans is dus groot dat hij ook dit seizoen snel weer tweede viool speelt.

"Maar daar maak ik me geen zorgen over", stelde Bottas. "We hebben daar duidelijke afspraken over binnen Mercedes. Het hangt volledig van mijn eigen prestaties af. Maar het team weet wat ik kan."

Bottas rijdt donderdagmiddag de laatste kilometers voor Mercedes in de eerste testweek. Volgende week zijn er nog vier testdagen in Barcelona. De eerste Grand Prix is op 17 maart in het Australische Melbourne.