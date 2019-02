Kimi Räikkönen kijkt terug op twee goede testdagen in Barcelona bij zijn nieuwe team Alfa Romeo. "We hebben nog wel wat werk te doen, maar de auto is goed", liet hij woensdag weten op het Circuit de Catalunya.

Räikkönen stapte deze winter over van Ferrari naar Alfa Romeo, de formatie die jarenlang door het leven ging als Sauber. De Fin hoefde niet lang te wennen aan zijn nieuwe werkomgeving.

"Als je eenmaal in de auto zit, lijkt het allemaal op elkaar", zei Räikkönen op zijn bekende onderkoelde toon. "Maar ik moet toegeven, ze hebben een snelle auto gebouwd."

Räikkönen kwam woensdag tot 1.17,762 en dook daarmee als eerste onder de 1.18. Daar kwam niets speciaals bij kijken.

"We hebben nog geen kwalificatieronde gedaan. We proberen de hele dag door gewoon verschillende dingen. Ik had vooral nog wat meer ronden willen rijden", zei de 39-jarige veteraan, die 138 keer over het Spaanse asfalt ging.

'Slimmigheden om mee te spelen'

"Maar de auto voelt goed aan, de balans is goed. Ik heb wel wat slimmigheden om mee te spelen", stelde Räikkönen vast. "Volgende week moeten we nog het nodige afstelwerk verrichten. Ik hoop dat we de auto zo krijgen als we willen."

Op de vraag of hij denkt dat de nieuwe Alfa Romeo boven verwachting kan gaan presteren, gaf hij een kenmerkend kort antwoord: "Wie weet."

Donderdag zit Räikkönens nieuwe teamgenoot Antonio Giovinazzi weer in de auto. Volgende week volgen nog vier testdagen in Barcelona, waarna de eerste Grand Prix op 17 maart wordt verreden in het Australische Melbourne.