Max Verstappen kijkt tevreden terug op zijn tweede testdag in de nieuwe RB15 van Red Bull Racing. De Nederlander passeerde woensdag de grens van honderd rondes en klokte de vijfde tijd.

Verstappen stond enkele malen wel langere tijd in de pitbox van Red Bull, maar dat kwam niet doordat er grote problemen waren.

"Die Formule 1-auto's zitten erg complex in elkaar en alles is geïmplementeerd. Als er dan een onderdeeltje vervangen moet worden dat diep zit, dan duurt dat even", legde Verstappen uit. "Maar het waren allemaal kleine dingen."

De 21-jarige coureur kwam op Circuit de Catalunya tot een tijd van 1.18,787, maar Verstappen benadrukte net als alle andere coureurs dat tijden niet zoveel zeggen.

"Het is lastig om het nu over rondetijden te hebben. Wij hebben vooral verschillende afstellingen geprobeerd om te zien welke kant we op moeten met de auto. Daar hebben we weer wat van geleerd. Het was een positieve dag", zei de Limburger voldaan.

'Alleen controle over jezelf'

Verstappen wilde zijn rondes dan ook niet vergelijken met die van andere teams, zoals de grote concurrenten Ferrari en Mercedes.

"Ik doe niet aan vergelijken. We hebben alleen controle over onszelf", ging de Limburger dat vraagstuk vakkundig uit de weg. "Uiteindelijk zien we het in Melbourne allemaal wel."

Verstappen komt pas volgende week weer in actie tijdens de tweede testvierdaagse in Barcelona. Donderdag zit zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly in de Red Bull. De eerste Grand Prix is op 17 maart in Australië.