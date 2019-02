Max Verstappen heeft woensdag 109 rondes gereden en de vijfde tijd neergezet op de derde Formule 1-testdag in Barcelona. Kimi Räikkönen was het productiefst, Daniil Kvyat klokte de snelste tijd en Williams kwam voor het eerst in actie.

De 21-jarige Verstappen was weer aan de beurt nadat hij de RB15 van Red Bull Racing maandag tijdens de eerste testdag had bestuurd en dinsdag moest plaatsmaken voor zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly.

In de ochtendsessie van dag drie was Verstappen met 33 rondes nog niet heel productief, maar in de middag voegde hij daar 71 rondes aan toe. Hij scherpte zijn snelste rondetijd aan van 1.18,899 tot 1.18,787.

Alleen Alfa Romeo-rijder Räikkönen (138 rondes), Toro Rosso-coureur Kvyat (137) en Sebastian Vettel van Ferrari (134) maakten meer kilometers dan Verstappen.

Kvyat noteerde met 1.17,704 de snelste tijd op Circuit de Catalunya, gevolgd door Räikkönen (1.17,762), Daniel Ricciardo (1.18,164), Vettel (1.18,350) en dus Verstappen. Doordat de dagen in Barcelona vooral in het teken staan van testen, zeggen de tijden nog weinig.

Russell namens Williams op circuit

Namens Williams liet George Russell zich na de lunch op de baan zien. Het Britse team was op de eerste twee testdagen nog de grote afwezige, omdat de auto voor het nieuwe seizoen nog niet klaar was.

De 21-jarige Russell, die dit jaar debuteert als Formule 1-coureur, legde 23 rondes af en klokte een snelste tijd van 1.25,625. Daarmee was de Engelsman niet geheel verrassend de langzaamste van allemaal.

Donderdag staat de laatste dag van de eerste testweek op het programma in Barcelona. Komende week volgt van dinsdag tot en met vrijdag de tweede testweek. Het seizoen begint op 17 maart officieel met de Grand Prix van Australië.