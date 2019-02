Teambaas Claire Williams van het gelijknamige Williams Formule 1-team schaamt zich voor het mislopen van de eerste twee testdagen in Barcelona. De auto van de Engelse renstal was niet op tijd klaar en verscheen woensdag pas voor het eerst op de baan.

"Dit is geen situatie waarop we ons hebben voorbereid, laat staan een situatie waarin we ons ooit dachten te bevinden", ging Williams woensdag door het stof. "We zijn niet alleen teleurgesteld, maar schamen ons er ook voor dat we de auto niet naar het circuit hebben kunnen brengen, terwijl alle anderen dat wel is gelukt."

Debutant George Russell kon woensdagmiddag eindelijk met de nieuwe auto het asfalt van Circuit de Catalunya op, nadat de auto in de afgelopen nacht in Barcelona arriveerde.

"Het zou een understatement zijn als ik zeg dat dit moeilijk is geweest voor iedereen binnen het team", stelde Williams. "Niemand wil dit. Dus toen de auto eindelijk de pitstraat uitreed, was er een sterk gevoel van opluchting."

Onderdelen kwamen te laat aan

Het werd volgens de dochter van oprichter Frank Williams pas laat duidelijk dat de nieuwe auto de shakedown niet zou halen en daarmee dus ook de eerste testdagen ging missen.

"We dachten eerst dat we dinsdag wel zouden gaan rijden en toen bleek dat onderdelen waarop we wel gehoopt hadden niet kwamen", verklaarde ze.

"Ik ga verder niet in op details over waarom dat gebeurde. We hebben sowieso het onderzoek naar waarom dingen fout zijn gegaan ook niet afgerond op de fabriek. We moeten er vooral voor zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt bij dit team."

Team met grote historie

Williams is de afgelopen jaren afgegleden van subtopper naar achterhoedeteam. In de jaren tachtig en negentig won de renstal zelfs zeven rijderstitels. Met die historie in het achterhoofd is de huidige situatie van het team wrang.

"Zeker voor een team als wij, dat er al veertig jaar in is geslaagd om een auto op tijd af te krijgen, is dit teleurstellend", vond ook Williams. "We kunnen dus alleen maar onze excuses aanbieden aan onze fans."

De teambaas keek ook vooruit. "We hebben nog veel te doen. We moeten sowieso alles uit de komende vijf dagen halen en ons dan gaan voorbereiden op Melbourne. Maar we hebben het weer op de rit", stelde ze vast.

Williams vond het lastig in te schatten welke achterstand haar team heeft opgelopen door het missen van ruim twee dagen. "We hebben twee dagen gemist en dat zijn veel kilometers, maar we weten later pas wat dit ons heeft gekost."