Lewis Hamilton begint "beter voorbereid dan ooit" aan het komende Formule 1-seizoen. De vijfvoudig wereldkampioen is erg gelukkig met de nieuwe regels omtrent het gewicht van de coureurs en kon zich in de wintermaanden onder meer tegoed doen aan pannenkoeken.

"Ik heb in de winter eigenlijk alles kunnen eten weten wat ik wilde, dus ik zat aan de Cheetos-chips en aan de pannenkoeken", zei Hamilton woensdag op het Circuit de Catalunya in Spanje. Daar worden de testdagen gehouden in voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De coureurs profiteren dit seizoen duidelijk van de nieuwe regel dat een coureur nu inclusief stoel 80 kilo moet wegen, waardoor vooral de langere coureurs, onder wie Max Verstappen, niet meer op dieet hoeven om zo licht mogelijk te zijn.

"Het was echt zwaar de afgelopen seizoenen. Je was continu op je gewicht aan het letten. Ik ben blij dat het nu allemaal iets minder streng is", zei Hamilton, die al merkte dat hij wat zwaarder was toen hij voor het eerst zijn stoeltje op maat liet maken voor in de nieuwe Mercedes W10.

"We hoefden niet echt iets aan te passen, maar ik was duidelijk wat aangekomen. Vervolgens kwam ik hier aan in Spanje en was ik nog wat zwaarder", zei Hamilton lachend. "Gelukkig ben ik die laatste kilo's nu weer kwijt."

Hamilton niet echt onder de indruk van Ferrari

Ferrari klokte op de eerste twee testdagen de snelste tijd in Barcelona, maar daar wordt de 34-jarige Hamilton niet zenuwachtig van. "Ik loop al een tijdje mee, ik weet hoe het werkt. Ferrari is altijd snel in de winter, zeker de laatste jaren", zei de Mercedes-coureur.

Sebastian Vettel omschreef zijn eerste dag in de nieuwe Ferrari als zijn "beste eerste dag ooit". Daarop had Hamilton enkel een laconieke reactie: "Dat is leuk voor hem."

"Maar ze zijn snel en betrouwbaar, dus ze staan er duidelijk beter voor dan in 2018", erkende Hamilton, die zelf ook al ruim vijf Grand Prix-afstanden reed in de nieuwe Mercedes W10. "Het is met een nieuwe auto altijd hetzelfde, alsof je een nieuw persoon leert kennen. Je weet nooit hoe hij of zij gaat reageren."

"Maar in de basis lijkt de auto heel erg op die van vorig jaar, ondanks de nieuwe regels voor de vleugels. Ik heb al dicht achter een andere auto gereden en merkte niet echt verschil. We moeten maar in de races zien hoe dat uitpakt."

Zoeken naar sweetspot

Volgens de Brit moet iedereen niet te veel waarde hechten aan de auto's die in Barcelona rondrijden. "Zoals ze hier zijn, zijn ze niet in Melbourne. De auto's worden continu ontwikkeld."

"Wij zijn nu vooral bezig met het doorpluizen van alle data om de auto beter te begrijpen. We zijn nog op zoek naar de sweetspot, qua afstelling", omschreef Hamilton zijn eerste twee dagen in de auto.

"Maar het is altijd heerlijk om met een nieuwe auto te rijden. En ik ben maar een van twee coureurs die dat mogen doen. Dat blijft echt geweldig."

Hamilton wil niet over zesde titel praten

Verder wrong Hamilton zich in allerlei bochten om zich toch vooral niet uit te spreken over zijn verwachtingen voor 2019. "Verstappen en Red Bull? Ik heb geen idee hoe die ervoor staan. En ik sta onze eigen mensen sowieso niet toe om over een zesde wereldtitel te spreken. Zo makkelijk is het niet, strijden voor een titel."

Hamilton kijkt er vooral naar uit om tegen de vele nieuwelingen te racen, al vraagt hij ook om geduld met jonge talenten. "Charles Leclerc is natuurlijk een geweldig talent dat de kans krijgt bij Ferrari, maar het is oneerlijk om te grote verwachtingen op zijn schouders te leggen", stelde de 73-voudig Grand Prix-winnaar.

"Maar hij rijdt in een team met Vettel, een meervoudig wereldkampioen. Er gaat niets boven ervaring. Toch kan het goed uitpakken, zo'n jonge vent in het team. Dat brengt nieuwe energie met zich mee. Dat heb ik zelf ook meegemaakt toen ik in 2007 bij McLaren begon."

Het doel voor 2019 voor Hamilton zelf was in ieder geval duidelijk. "We moeten het weer beter doen dan vorig seizoen. Betere ontwikkeling, betere analyses, alles moet beter. Het wordt een zeer interessant jaar."

De eerste testvierdaagse in Barcelona duurt tot en met donderdag. Volgende week staan er nog vier dagen op het programma, waarna de auto's naar Melbourne worden gevlogen om daar het seizoen te openen met de Australische Grand Prix op 17 maart.