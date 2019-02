Max Verstappen heeft woensdag tijdens de ochtendsessie van de derde Formule 1-testdag 33 ronden gereden. De Red Bull Racing-coureur noteerde de vijfde tijd in Barcelona (1.18,899).

Alleen Carlos Sainz van McLaren reed minder rondjes dan Verstappen, die voor de tweede keer deze week in actie kwam op het Circuit de Catalunya. De 21-jarige Nederlander beet maandag het spits af namens Red Bull, waarna het dinsdag de beurt was aan zijn Franse teamgenoot Pierre Gasly.

Kimi Räikkönen imponeerde tijdens de ochtendsessie door de snelste tijd van de testweek tot dusver neer te zetten. De ervaren Fin, die na afgelopen seizoen de overstap maakte van Ferrari naar Alfa Romeo, ging rond in 1.17,762 en reed 64 ronden.

Räikkönen was een halve seconde sneller dan zijn voormalige teamgenoot bij Ferrari, Sebastian Vettel (1.18,350). De viervoudig wereldkampioen kwam wel tot een stuk meer ronden (80). Alleen Mercedes-coureur Valtteri Bottas was productiever dan Vettel (88).

Ochtendsessie derde testdag 1. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) - 1.17,762 (64 rondes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1.18,350 (80 rondes)

3. Nico Hülkenberg (Renault) - 1.18,800 (63 rondes)

4. Daniil Kvyat (Toro Rosso) - 1.18,897 (48 rondes)

5. Max Verstappen (Red Bull) - 1.18,899 (33 rondes)

6. Pietro Fittipaldi (Haas) - 1.19,249 (48 rondes)

7. Carlos Sainz (McLaren) - 1.19,354 (27 rondes)

8. Sergio Pérez (Racing Point) - 1.20,102 (43 rondes)

9. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.20,693 (88 rondes)

Williams mogelijk tijdens middagsessie de baan op

Naast Verstappen, Sainz, Räikkönen, Vettel en Bottas kwamen Nico Hülkenberg (Renault), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Pietro Fittipaldi (testcoureur Haas) en Sergio Pérez (Racing Point) woensdag in actie in Barcelona. Fittipaldi viel met nog een uur te gaan stil, wat resulteerde in een rode vlag.

Williams was opnieuw de grote afwezige. Het Britse team moest de eerste twee testdagen aan zich voorbij laten gaan, omdat de nieuwe auto nog niet klaar was. Williams is inmiddels wel in Spanje aangekomen en hoopt mee te kunnen doen aan de middagsessie.

De eerste testweek duurt nog tot en met donderdag. Van 26 februari tot en met 1 maart volgt de tweede week. Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 17 maart met de Grand Prix van Australië.