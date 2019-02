De middagsessie begint om 14.00 uur. Dan zien we een aantal andere coureurs in actie. Bij Mercedes vervangt Lewis Hamilton de Fin Valtteri Bottas, bij Renault zien we Daniel Ricciardo in de plaats van Nico Hülkenberg en Romain Grosjean neemt bij Haas de plaats in van testcoureur Pietro Fittipaldi. De overige coureurs van de ochtendsessie keren vanmiddag terug op het Circuit de Catalunya.