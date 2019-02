Pierre Gasly kende dinsdag een productieve eerste testdag voor Red Bull-Honda, maar de teamgenoot van Max Verstappen gleed aan het einde van de dag met de nieuwe RB15 wel van het asfalt en tegen de bandenstapels. De Fransman was verrast door het incident.

"Ik raakte de controle kwijt over de auto", verklaarde Gasly na afloop op het Circuit de Catalunya. "Ik was steeds verder de limiet aan het opzoeken, gaf gas en toen raakte ik de achterkant kwijt. Ik werd er wel een beetje door verrast", gaf hij toe.

Red Bull heeft net als alle teams maar één auto mee naar Barcelona, dus het is nog de vraag of de schade verdere gevolgen heeft. "We liepen in ieder geval het laatste uur van de test mis, maar er is de komende weken nog genoeg tijd", vond Gasly zelf.

De 23-jarige Normandier stapte dinsdagmorgen met een glimlach in zijn nieuwe auto. Hij kwam afgelopen winter over van het juniorteam van Red Bull, Toro Rosso, om de plek van de vertrokken Daniel Ricciardo op te vullen.

"Het was echt geweldig om weer achter het stuur te zitten", beschreef de jonge coureur. "We hebben veel positieve dingen gedaan vandaag. Het was belangrijk voor mij om me comfortabel te voelen in de auto en daar zijn we in negentig ronden in geslaagd", vatte hij zijn dag samen.

Honda weer betrouwbaar

Los van de crash kende hij net als Verstappen op de eerste dag weinig problemen met de nieuwe Honda-krachtbron in de Red Bull. "Tot nu toe gaat het bij ons echt goed met de betrouwbaarheid. Dat zien we ook bij Toro Rosso, dat ook veel ronden heeft gereden."

De grote vraag is natuurlijk hoe snel de nieuwe Red Bull is. Daarover hield Gasly zich professioneel op de vlakte: "We moeten de auto nog beter leren kennen, maar er zit zeker potentie in."

Woensdag stapt Max Verstappen weer in de Red Bull. Donderdag rijdt Gasly de laatste dag van de eerste testweek. Volgende week staan nog vier dagen in Barcelona op het menu, alvorens het Formule 1-circus afreist naar Australië voor de eerste Grand Prix van 2019 op 17 maart.