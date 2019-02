Pierre Gasly heeft dinsdag geen vlekkeloze tweede testdag beleefd. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen crashte met zijn Red Bull ruim een uur voor het einde van de middagsessie. Ferrari-coureur Charles Leclerc was het snelst en het productiefst in Barcelona.

Gasly raakte tijdens een snelle ronde een kerbstone, spinde en kwam met zijn Red Bull in de bandenstapel terecht in bocht 12. Dat betekende het einde van zijn testdag. De auto van de Fransman moest weggetakeld worden, al leek de schade op het eerste oog mee te vallen.

De 23-jarige Gasly, die deze winter overkwam van Toro Rosso, reed 92 rondes. Met 1.19,814 klokte hij de zevende tijd.

Max Verstappen zal woensdag weer in de RB15 stappen. De Nederlander kwam maandag op de eerste testdag op het Circuit de Catalunya tot 128 rondes.

Aantal rondes tweede testdag 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 157 rondes (1.18,247)

2. Alexander Albon (Toro Rosso) - 132 rondes (1.19,301)

3. Lando Norris (McLaren) - 104 rondes (1.18,553)

4. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) - 101 rondes (1.19,312)

5. Nico Hülkenberg (Renault) - 95 rondes (1.19,837)

6. Pierre Gasly (Red Bull) - 92 rondes (1.19,814)

7. Valtteri Bottas (Mercedes) - 89 rondes (1.19,535)

8. Lance Stroll (Racing Point) - 79 rondes (1.20,433)

9. Lewis Hamilton (Mercedes) - 74 rondes (1.19,928)

10. Kevin Magnussen (Haas) - 59 rondes (1.19,206)

11. Daniel Ricciardo (Renault) - 28 rondes (1.19,886)

12. Pietro Fittipaldi (Haas) - 13 rondes (1.21,849)

Albon herstelt zich na slechte start

Leclerc noteerde dinsdag 157 rondes bij zijn eerste optreden deze testweek. Dat was het meest van alle coureurs op dag twee. De voormalige Sauber-coreur kwam niet aan het aantal van zijn teamgenoot Sebastian Vettel op maandag (169).

Debutant Alexander Albon (Toro Rosso) begon dinsdagochtend slecht aan de testdag met een spin in de grindbak, maar de 22-jarige Thai herstelde zich goed. Met 132 rondes was hij na Leclerc de productiefste rijder. Aan het einde van de middagsessie zette hij ook nog de vierde tijd neer (1.19,301).

Mercedes en Renault verdeelden de dag wederom over hun twee coureurs. Nadat Lewis Hamilton in de ochtendsessie de meeste rondes van iedereen reed (74), kwam zijn teamgenoot Valtteri Bottas in de middag tot 89 rondes. Samen waren ze met 163 rondes dus productiever dan Leclerc.

Ook Daniel Ricciardo (28) en Nico Hülkenberg (95) kwamen namens Renault tot meer dan honderd rondes, ondanks problemen met de achtervleugel bij Ricciardo in de ochtendsessie.

Leclerc duidelijk sneller dan concurrentie

De 21-jarige Monegask Leclerc, begonnen aan zijn eerste jaar bij Ferrari, was met een tijd van 1.18,247 ook de snelste op dinsdag. McLaren-coureur Lando Norris, die 104 rondes reed, zette aan het einde van de middag de tweede tijd neer: 1.18,553.

Kevin Magnussen (Haas F1) was als nummer drie bijna een seconde langzamer dan Leclerc (1.19,206). De Deen kwam mede door problemen met zijn zitje maar tot 59 rondes en werd het laatste anderhalf uur vervangen door testcoureur Pietro Fittipaldi.

Achter Albon completeerde Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) de top vijf met een tijd van 1.19,312. De Italiaan reed 101 rondes.

Bij Mercedes draaide het net als maandag niet om het neerzetten van snelle rondetijden. Bottas (1.19,535) eindigde als zesde op de tijdenlijst en wereldkampioen Hamilton als tiende (1.19,928).

Valtteri Bottas reed de middagsessie namens Mercedes. (Foto: ANP)

Williams hoopt woensdag na lunch te rijden

Williams schitterde net als maandag door afwezigheid op de baan in Barcelona. De nieuwe auto van het Britse team, de FW42, is nog niet klaar.

De renstal meldde dinsdag in een verklaring dat de auto waarschijnlijk woensdagochtend tussen 4.00 en 5.00 uur op het circuit in Catalonië zal arriveren. "Vervolgens is er natuurlijk nog veel werk te doen", aldus Williams. "Het is onwaarschijnlijk dat we voor de lunch zullen rijden."

De eerste testweek in Barcelona duurt nog tot en met donderdag. Van 26 februari tot en met 1 maart volgt de tweede week. Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 17 maart officieel met de Grand Prix van Australië.