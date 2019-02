Lewis Hamilton heeft dinsdag tijdens de ochtendsessie van de tweede testdag in Barcelona de meeste ronden gereden. Charles Leclerc van Ferrari was de snelste coureur op het Circuit de Catalunya.

Regerend wereldkampioen Hamilton kwam tot 74 ronden, eentje meer dan Leclerc. De Brit van Mercedes richtte zich minder op de rondetijden en was dan ook ruim anderhalve seconde langzamer dan de Ferrari-coureur (1.18,247 om 1.19,928).

Voor Red Bull Racing was het dinsdag de beurt aan Pierre Gasly, nadat Max Verstappen maandag al in actie kwam voor de Oostenrijkse renstal. De Fransman reed 69 ronden in de RB15 en noteerde de vijfde tijd (1.19,814).

De ochtendsessie begon met een spin van Alexander Albon. De coureur van Toro Rosso belandde in de grindbak, met een rode vlag tot gevolg. Daniel Ricciardo van Renault verloor later op het rechte stuk het bovenste dwarselement in de achtervleugel, maar kon net als Albon gewoon verder.

Uitslag ochtendsessie eerste testdag 1. Lewis Hamilton - 74 ronden (1.19,928)

2. Charles Leclerc - 73 ronden (1.18,247)

3. Pierre Gasly - 69 ronden (1.19,814)

4. Antonio Giovinazzi - 62 ronden (1.20,312)

5. Alexander Albon - 61 ronden (1.20,046)

6. Lando Norris - 53 ronden (1.19,489)

7. Lance Stroll - 45 ronden (1.20.433)

8. Kevin Magnussen - 33 ronden (1.19,623)

9. Daniel Ricciardo - 28 ronden (1.19,886)

Williams ook op tweede testdag afwezig

Naast Hamilton, Leclerc, Gasly en Albon kwamen Kevin Magnussen (Haas), (Alfa Romeo), Lando Norris (McLaren) en Lance Stroll (Racing Point) in actie tijdens de ochtendsessie.

Williams schitterde net als maandag door afwezigheid op de baan in Barcelona. De nieuwe auto van het Britse team, de FW42, is nog niet klaar.

De middagsessie staat van 14.00 tot 18.00 uur op het programma. De eerste testweek duurt nog tot en met donderdag en van 26 februari tot en met 1 maart volgt de tweede week. Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 17 maart met de Grand Prix van Australië.