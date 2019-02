Binnen de Formule 1 groeit de onrust over de mogelijke gevolgen van een Brexit met of zonder deal voor de sport. De vraag is vooral of de teams die in Engeland zijn gevestigd daar kunnen blijven.

Onder meer het Red Bull Racing van Max Verstappen heeft de fabriek in Engeland staan, net als Mercedes, Renault, Racing Point, McLaren en Williams.

Mercedes-teambaas Toto Wolff noemt het mogelijke scenario dat zijn renstal Engeland moet verlaten "een nachtmerrie". "We hebben in Groot-Brittannië geweldige toegang tot veel talent. Wat Silicon Valley in de Verenigde Staten is, is het Verenigd Koninkrijk voor de Formule 1."

"Op dit moment is het de vraag of het VK zo'n competitieve locatie kan blijven", stelde de Oostenrijker maandag vast. "Laten we hopen dat dit zo blijft."

Brexit zonder afspraken

David Richards, voormalig Formule 1-teambaas en tegenwoordig voorzitter van de branchevereniging Motorsport UK, liet eerder al optekenen dat de Brexit Formule 1-teams kan dwingen om het land te verlaten.

Het Verenigd Koninkrijk zou de Europese Unie op 29 maart moeten verlaten, waarbij de kans aanwezig is dat dit zonder 'deal' gebeurt, dus zonder afspraken over handel en douane. Voor Formule 1-teams die voortdurend reizen en materialen en onderdelen uit de EU importeren, kan dit grote problemen opleveren. Ook het aannemen van personeel uit andere Europese landen kan problematisch zijn.

"Wij hebben bij Mercedes alleen al 26 nationaliteiten rondlopen, waaronder veel mensen uit de Europese Unie", verklaarde Wolff.

'Moeder aller puinhopen'

De Oostenrijker heeft overwogen een brief te schrijven naar de Britse premier Theresa May om zijn zorgen te uiten. Ook bij andere teams zoals Renault en McLaren, bestaan grote zorgen.

Renault bouwt de auto's in Engeland, maar de motoren worden gebouwd in een faciliteit in Frankrijk, de fabriek die ook de krachtbron van McLaren in elkaar schroeft. Met zeer strenge douaneregels ligt een logistieke chaos op de loer.

"Het wordt de moeder aller puinhopen", stelde Wolff onomwonden. "We zijn ons dan ook al aan het voorbereiden op dit scenario."

Red Bull nog niet voorbereid

Dat doet teambaas Christian Horner van Red Bull Racing nog niet. De Brit uitte zich maandag tijdens een persmoment in Spanje iets laconieker over de situatie dan zijn evenknie bij Mercedes.

"Hoeveel van jullie begrijpen überhaupt hoe de Brexit in elkaar zit?", zei Horner tegen de verzamelde pers. "Iedereen praat erover, je hoort niets anders op het nieuws. Maar wat voor deal er ook komt, wij moeten er mee dealen."

Toch wil ook de Red Bull-teambaas zo snel mogelijk duidelijkheid. "Om aan alle onzekerheid een einde te maken, want het gaat wel veel aspecten van hoe ons team opereert beïnvloeden."

Teams in EU grote winnaars

Horner wil alleen nog niet aan de doemscenario's denken die Wolff wel al opnoemde. "Je kunt je afvragen hoeveel het ons dagelijks leven nou echt gaat beïnvloeden. Dat kan nog niemand mij vertellen. Het leven gaat echt wel door."

De Brit noemde de gesprekken over Brexit en de mogelijke uitkomst nog "erg mistig". "En zolang dat zo is, kunnen wij geen plannen maken. Dus ik hoop dat ze daar eens mee opschieten."

Wolff ziet vooral de mogelijke winnaars van de Brexit. "Ferrari, Alfa Romeo en Toro Rosso zitten niet in het Verenigd Koninkrijk, dus bij een harde Brexit gaat dat ze een gigantisch voordeel opleveren ten opzichte van alle teams die wel in Engeland zitten."