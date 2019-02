Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing denkt dat Max Verstappen een "enorme factor om rekening mee te houden" kan zijn in het nieuwe Formule 1-seizoen. De Brit is ook lovend over de eerste kilometers van de nieuwe motorleverancier Honda.

"We kunnen de tijdenmonitoren net zo goed uitzetten, daar worden we alleen maar in meegezogen", zei Horner maandag in het Red Bull-motorhome op de eerste Formule 1-testdag op het Circuit de Catalunya in Spanje.

Op die monitor stond Sebastian Vettel in de Ferrari bovenaan, met een flinke voorsprong op de rest van het veld, inclusief Verstappen en zijn nieuwe Honda-motor.

Horner maakt zich geen zorgen. "We zijn vorig jaar het seizoen erg sterk geëindigd. We wonnen in Mexico en hadden in Brazilië ook moeten winnen. Max was sowieso fenomenaal in de tweede seizoenshelft. Als hij dat in 2019 doorzet, is hij echt een enorme factor om rekening mee te houden", voorspelde de Britse teambaas.

Daarvoor heeft Red Bull een plan. Het team wil dit jaar op alle circuits sterk voor de dag komen en niet alleen op de banen waarop de Oostenrijkse formatie de afgelopen seizoenen uitblonk. "We moeten echt constanter zijn, het was te afhankelijk van ons chassis."

'Motor ziet eruit als Zwitsers uurwerk'

Met de nieuwe motorleverancier Honda moet het gat naar Mercedes en Ferrari, dat werd veroorzaakt door een tekort aan paardenkrachten, worden gedicht. Horner is zeer te spreken over wat hij tot nu toe heeft gezien van de Japanse fabrikant.

"Het is voor het eerst in twaalf jaar dat we nu al vier complete motoren in de fabriek hebben. Dat is nooit eerder gebeurd", zei de 45-jarige Engelsman.

"Maar ook de manier waarop de motor is ingebouwd in de auto. We hebben nooit eerder gehad dat de krachtbron zo goed was geïmplementeerd in het chassis. Onze technici en ook Honda hebben geweldig werk geleverd. Het ziet eruit als een Zwitsers uurwerk."

'Bezorgdheid is overdreven'

De eerste gesprekken in Barcelona gingen vooral over voorvleugels. De regels zijn voor komend seizoen aangepast, om het inhalen te verbeteren. Daarom zijn de vleugels iets groter, maar ook simpeler.

"Het is een grote regelwijziging", legde Horner uit. "Iedereen heeft een andere interpretatie met de voorvleugel, dat maakt het zeer interessant. De manier waarop de voorvleugel werkt, heeft effect op de rest van de auto."

Al tijdens de presentaties van de nieuwe auto's waren diverse oplossingen te zien voor de aerodynamische problemen die met de nieuwe vleugels gepaard gaan. De kans bestaat daarbij dat het ene team een vondst heeft gedaan waar de andere teams niet aan hebben gedacht. Dit kan tot wat nervositeit leiden op de ontwerpafdeling van de teams.

"Bezorgdheid is overdreven", lichtte Horner toe. "Maar het is interessant om de verschillende toepassingen te zien en het wordt ook interessant om te zien hoe de auto's er in Melbourne uit zien. Er is nu nog niets bij de concurrentie waar wij niet aan hebben gedacht. Maar er wordt nog volop geanalyseerd. We zijn in ieder geval blij met ons concept en we zien wel hoe zich dat door het seizoen heen ontwikkelt."

'Gasly krijgt tijd om snelheid te vinden'

Dat is ook van toepassing op Pierre Gasly, de 23-jarige Fransman die de plaats van Daniel Ricciardo heeft overgenomen bij Red Bull. Horner wil het voorzichtig aanpakken met zijn nieuwe coureur.

"Gasly heeft wat tijd nodig om de snelheid te vinden. Hij is nog erg jong en heeft misschien wel iets eerder promotie gekregen dan we hadden gewild. Maar er is nooit een perfect moment. We kennen hem al heel lang, Dus hij kent ons goed en weet wat er van hem wordt verwacht", legde de teambaas uit.

"Pierre kent ook de sterke en zwakke kanten al van de Honda-motor, want daar heeft hij vorig jaar al bij Toro Rosso mee gereden", zei Horner over zijn nieuwe pupil. Hij stelde wel vast dat de leeftijd van zijn twee coureurs opgeteld lager is dan zijn eigen leeftijd (45). "En dan ben ik nog een van de jongere teambazen in de Formule 1."

Uiteindelijk is de lage leeftijd ook geen probleem, grapte de Engelsman. "We willen natuurlijk dat onze coureurs snel en goedkoop zijn, dat is de ideale combinatie."

De testdagen in Barcelona bestaan uit twee keer vier dagen, verdeeld over twee aansluitende weken. Op 17 maart wordt in het Australische Melbourne de eerste Grand Prix verreden.