Max Verstappen kijkt tevreden terug op de eerste testdag met de nieuwe Red Bull RB15 in Barcelona. De Nederlander kwam tot 128 ronden, zonder veel problemen met de nieuwe Honda-motor.

"Deze motor is gemaakt in Japan", zei Verstappen maandag na afloop van de eerste testdag met een knipoog, toen hem werd gevraagd wat het grote verschil is met de Renault-krachtbron. De wissel van motorfabrikant verloopt tot dusver probleemloos.

"So far, so good", vatte de 21-jarige Limburger zijn dag samen. "Ik heb veel rondjes gereden. Dat is op zo'n eerste dag niet makkelijk. Dus daar mogen we blij mee zijn."

Volgens Verstappen voelde de RB15 "redelijk oké". "Er zijn zeker nog veel dingen om te verbeteren, maar ik denk dat alle teams dat wel hebben."

Dag zonder grote problemen

Verstappen had in de ochtend wel even last van een klein probleem met een sensor en hij kwam een keer niet goed weg uit de pitstraat, waardoor hij teruggeduwd moest worden. Maar grote problemen deden zich niet voor. Zijn snelste tijd was 1.19,426. Dat was ruim langzamer dan Sebastian Vettel in de Ferrari, die tot een 1.18,161 kwam. Maar dat zegt niets, benadrukte de Nederlander.

"Niemand gaat voluit. We hebben gewoon ons programma afgewerkt en ronden gedraaid. We zijn vooral bezig met kijken of alles overeenkomt met hoe de auto in de windtunnel werkt", relativeerde hij de tijd van Vettel. "We zien verder in Melbourne wel hoe we ervoor staan."

Verstappen sloot de dag in Barcelona wel af met een glimlach. "Ik keek er echt naar uit om weer in de auto te zitten."

Dinsdag komt zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly in actie, woensdag kruipt Verstappen weer achter het stuur. Na de eerste testvierdaagse volgen volgende week nog vier testdagen in Barcelona. Daarna reist het Formule 1-circus af naar Australië, voor de eerste Grand Prix in Melbourne. Die is op 17 maart.