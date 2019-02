Mercedes-teambaas Toto Wolff is onder de indruk van wat Ferrari maandag heeft laten zien in de ochtendsessie van de eerste Formule 1-testdag in Barcelona. De Oostenrijker heeft wel alle vertrouwen in zijn eigen rijders.

"Sebastian Vettel was twee seconden sneller, dat is sterk. Al is het vandaag niet ons doel om snel te zijn", oordeelde de Oostenrijker over Vettels tijd van 1.18,161 op het Circuit de Catalunya.

Valtteri Bottas kwam tijdens de ochtendsessie namens Mercedes tot 69 rondes, waarmee hij op Ferrari-coureur Vettel (72 rondes) na de productiefste rijder was. Met 1.20,127 noteerde hij de op twee na snelste tijd.

De prioriteiten van Mercedes-rijders Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton, die beiden in actie komen op de openingsdag, liggen elders.

"Uiteraard wil iedereen snel zijn, maar we rijden op zo'n eerste dag vooral zo veel mogelijk kilometers om alle nieuwe onderdelen te testen en de data te analyseren", aldus Wolff.

'Er is veel interessants om in de gaten te houden'

Toch ging veel van de aandacht uit naar de dit jaar in het matrood gespoten Ferrari. "Zo met de nieuwe regels is er veel interessants om in de gaten te houden", zei Wolff, vooral doelend op de vergrote en versimpelde voor- en achtervleugels die in 2019 zijn ingevoerd.

"Dan ben je als team vooral bang dat je een loophole in de regels over het hoofd hebt gezien. Maar zover wij hebben kunnen zien, is er niets waarop niet door onze technische mensen is geanticipeerd. Al moet gezegd, met name de voorvleugel van Ferrari en Alfa Romeo zien er boeiend uit."

'Beide titels winnen blijft prachtig doel'

De 47-jarige Oostenrijker, wiens team vanaf 2014 elk jaar de coureurs- en constructeurstitel won, benadrukte wel dat Mercedes vertrouwen in de eigen zienswijze houdt.

"Het gaat nu eerst om solide stappen zetten en zo betrouwbaar mogelijk zijn. Volgens mij hebben we een goede auto en wij volgen altijd de weg van evolutie", zei hij.

"Toch voelen wij ons hier niet zomaar het beste team. De concurrentie oogt sterk. Het blijft een prachtig doel om voor het zesde jaar op rij beide titels te winnen. Ook al zal Ferrari er alles aan doen om dat te verhinderen."

Bottas werd maandag afgelost door Hamilton tijdens de middagsessie, die om 14.00 uur is begonnen.