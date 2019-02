Ferrari verwacht dat alle auto's in de Formule 1 dit jaar anderhalve seconde per ronde trager zijn dan in 2018. Dat is te wijten aan de nieuwe regelgeving omtrent aerodynamica.

"We voorspelden een impact van anderhalve seconde per ronde", zegt de nieuwe teambaas Mattia Binotto van Ferrari tegen Motorsport. "En de testen in de windtunnel wijzen dat ook uit."

De regelgeving omtrent aerodynamica is deze winter gewijzigd. Het grootste verschil is de versimpelde voor- en achtervleugel. Met de aanpassingen hoopt autosportbond FIA het inhalen makkelijker te maken, zodat er meer spektakel is te zien tijdens de races.

Binotto verwacht dat de teams het verlies in rondetijd nog wel zullen compenseren in de loop van het jaar. "Het zal er tijdens dit seizoen om draaien hoeveel van die anderhalve seconde we kunnen terugpakken."

"Daar zal de ontwikkeling van de auto op gericht zijn. Ook de andere teams zullen proberen tijd terug te winnen, op het circuit zal blijken wie dat het beste doet."

Ferrari-teambaas Mattia Binotto (midden). (Foto: ANP)

Nieuwe auto's maandag voor het eerst in actie

De 49-jarige Italiaan verwacht niet dat de nieuwe regels hun beoogde effect zullen sorteren. "Ik denk niet dat de races hierdoor beter zullen worden. Helaas zullen de verschillen op de grid hetzelfde blijven."

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel vormt bij de Italiaanse renstal dit jaar een coureursduo met de jonge Monegask Charles Leclerc. Maandag is op het Circuit de Catalunya vlak buiten Barcelona de eerste testdag van het seizoen.