Het Formule 1-team van Williams zal maandag niet in actie komen op de eerste testdag voor het nieuwe seizoen in Barcelona. De nieuwe auto van de Britse renstal, de FW42, is nog niet helemaal klaar.

"Jammer genoeg moeten we de start van onze testweek uitstellen naar dinsdagmorgen", aldus teambaas Claire Williams zondag op de site van haar team.

"We hebben een ontzettend drukke winter gehad in onze fabriek om te zorgen dat de FW42 klaar is voor het nieuwe seizoen en hoewel iedereen zijn best heeft gedaan, hebben we nog iets meer tijd nodig voordat de auto kan rijden."

Eerder deze week besloot Williams al om een filmdag op het circuit van Barcelona, die gepland stond voor dit weekend, niet door te laten gaan. Het team wilde zoveel mogelijk tijd om de nieuwe bolide te ontwikkelen.

"Het is onze prioriteit om de best mogelijke auto naar het circuit mee te nemen en soms duurt dat wat langer dan je wil", aldus Williams. "Dit is natuurlijk niet ideaal, maar het is ook niet het einde van de wereld."

"We zullen uiteraard flink aan de bak moeten om de tijd die we zullen missen in te halen, maar we hebben nog zeven testdagen over om onze auto voor te bereiden op de eerste race."

Williams eindigde vorig jaar als laatste

Williams was in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw een topteam in de Formule 1 met negen constructeurstitels en zeven wereldtitels voor een coureur.

In 2014 en 2015 eindigde het team nog als derde in de constructeursstand, maar vorig jaar kende Williams veel problemen en eindigde het team met de coureurs Lance Stroll en Sergey Sirotkin als tiende en laatste in het WK voor constructeurs.

Dit jaar zullen de Pool Robert Kubica en de Brit George Russell voor Williams rijden.

De eerste testweek in Barcelona is van maandag tot en met donderdag. De tweede testweek is van dinsdag 26 februari tot en met vrijdag 1 maart. De eerste Grand Prix van 2019 is op zondag 17 maart in het Australische Melbourne.