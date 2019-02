Mattia Binotto hoopt dat hij als nieuwe teambaas van Ferrari voor meer plezier kan zorgen bij de Italiaanse renstal, zo zei hij vrijdag bij de presentatie van de auto voor het nieuwe Formule 1-seizoen.

De formatie van coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc onthulde in Maranello de SF90, die in tegenstelling tot vorig seizoen matrood en geëvolueerd is.

"We werken al een aantal jaren met elkaar samen en proberen ieder seizoen stap voor stap te verbeteren. De filosofie voor het nieuwe seizoen is zeker om te proberen te genieten. Dat is iets dat in het verleden misschien een beetje ontbrak", zei Binotto bij de presentatie.

"Uiteraard genieten we als we winnen, maar je kunt er bijvoorbeeld ook van genieten om met elkaar samen te werken. Dat proberen we te versterken."

De 49-jarige Italiaan werd ruim een maand geleden tot nieuwe teambaas van Ferrari benoemd. Hij is de opvolger Maurizio Arrivabene, die al langer in verband werd gebracht met een vertrek bij het topteam. Operationeel en strategisch ging er in 2018 nogal wat mis bij de 'Scuderia'.

'Ik ondersteun het team niet, maar zij mij'

Binotto beaamt dat van hem als teambaas andere dingen worden verwacht dan als directeur. "Het zijn inderdaad heel verschillende functies. Ik heb het geluk dat ik een heel sterk team achter me heb. Iedereen weet precies wat hij moet doen, dus ik ondersteun hen niet, maar zij mij", zei hij.

"Dat is hoe onze organisatie nog steeds in elkaar steekt. Iedereen staat naast elkaar en draagt bij aan het doel. Ik probeer dingen te coördineren, maar het echte werk wordt door de rest van het team gedaan."

Ferrari hoopt in het nieuwe seizoen een einde te maken aan de dominantie van Mercedes. Vorig jaar begon Vettel goed, maar kon hij Mercedes-coureur Lewis Hamilton uiteindelijk niet bedreigen in de strijd om de wereldtitel. Kimi Räikkönen was in 2007 de laatste Ferrari-rijder die wereldkampioen werd.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint officieel op zondag 17 maart met de Grand Prix van Australië. Volgende week (18 tot en met 21 februari) is in Barcelona de eerste testweek. Van 26 februari tot en met 1 maart is de tweede testweek.