Max Verstappen zal aanstaande maandag en woensdag tijdens de eerste testweek in Barcelona in de nieuwe auto van Red Bull Racing stappen. Zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly rijdt op dinsdag en donderdag in de RB15.

De Formule 1-coureurs krijgen op het Circuit de Catalunya voor het eerst de kans om hun nieuwe bolides echt te testen. Van dinsdag 26 februari tot en met vrijdag 1 maart is de tweede testweek in Barcelona.

Verstappen reed afgelopen woensdag op het circuit van Silverstone in Engeland al zijn eerste ronden in de nieuwe auto van Red Bull, die voor het eerst een Honda-motor heeft.

De 21-jarige Nederlander kwam maar kort de baan op in Engeland. Buiten de officiële testdagen mogen de teams maximaal 100 kilometer rijden in de nieuwe auto's.

Verstappen was zeer positief gestemd over de RB15. "Na mijn eerste run had ik een grote glimlach op mijn gezicht", zei hij.

De eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen is op zondag 17 maart in het Australische Melbourne.