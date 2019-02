Ferrari heeft vrijdag als negende en voorlaatste team de auto voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd. De SF90 is in tegenstelling tot de wagen van vorig jaar matrood.

De nieuwe Ferrari is in alles een evolutie van de auto van 2018. Als eerste valt op dat de luchthapper boven het hoofd van de coureur een stuk smaller is geworden. Er zijn meer luchtgeleiders bijgekomen aan de neus en de voorvleugel heeft naar de zijkant aflopende flappen, zoals we dat al bij meer auto’s voor 2019 hebben gezien.

De teams lijken verschillende kanten op te gaan met de manier waarop de voorvleugel de rijwind om de banden moet leiden. Mercedes lijkt voor een inwash-oplossing te hebben gekozen, waarbij de lucht naar binnen wordt afgebogen. Ferrari kiest duidelijk voor outwash, waarmee de lucht buitenom het wiel wordt geleid.

De hoge luchtinlaten boven in de sidepods zijn een vondst van Ferrari en dus ook weer terug te vinden op de nieuwe auto. Ferrari heeft de luchtgeleiders rondom deze inlaten wel weer verder verfijnd. Met name de inlaat boven op de sidepod is een stuk kleiner geworden.

Spiegels auto niet meer bevestigd aan halo

Ook Ferrari heeft werk gemaakt van het zo slank mogelijk verpakken van de motor. Dit is gedaan om een zo’n vloeiend mogelijke lijn naar achteren te creëren, waar de rijwind wordt gebruikt om neerwaartse kracht op te wekken.

In tegenstelling tot andere teams lijkt Ferrari er minder aan gelegen te zijn om de voorwielophanging zo hoog mogelijk aan de auto te bevestigen. Vooral Mercedes en Toro Rosso gaan hier verder in dan Ferrari.

De spiegels van de nieuwe auto zijn na een regelwijziging niet meer bevestigd aan de halo, maar zitten nu verder naar buiten. De spiegels bieden de coureurs vanzelfsprekend zicht naar achteren, maar spelen ook steeds meer een aerodynamische rol.

Tot slot is Ferrari net als de concurrentie weer verder gegaan met de ontwikkeling van de luchtgeleiders tussen het voorwiel en de sidepods, de zogeheten barge boards. Die mogen dit jaar verder naar voren steken en zorgen ervoor dat de lucht zo effectief mogelijk om de auto heen wordt geleid.

Foto: ANP



Ferrari wil einde maken aan dominantie Mercedes

De stoeltjes bij Ferrari worden in 2019 bezet door de Duitser Sebastian Vettel en Charles Leclerc. De Monegask is de opvolger van de Fin Kimi Räikkönen, die naar Alfa Romeo is vertrokken. De 21-jarige Leclerc bewandelde de omgekeerde weg.

Ferrari hoopt dit seizoen een einde te maken aan de dominantie van Mercedes in de Formule 1, iets wat vorig jaar niet lukte. Viervoudig wereldkampioen Vettel begon 2018 goed door de eerste twee Grands Prix te winnen, maar eindigde uiteindelijk als tweede in de WK-stand op 81 punten van wereldkampioen Lewis Hamilton.

De eerste Grand Prix van 2019 begint op zondag 17 maart in Australië. Volgende week (18 tot en met 21 februari) staat in Barcelona de eerste testweek op het programma, waarbij de nieuwe auto's voor het eerst op het circuit verschijnen. De tweede testweek op Spaanse bodem is van 26 februari tot en met 1 maart.

Alfa Romeo is het enige team dat de auto nog moet presenteren. De renstal doet dat maandag in de pits vlak voor de eerste testsessie in Barcelona.

Foto: ANP