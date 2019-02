McLaren heeft donderdag als achtste Formule 1-team de auto voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. De MCL34 is net als de auto van vorig jaar overwegend 'papaja-oranje' van kleur en moet het team betere tijden bezorgen.

De in het verleden succesvolle renstal speelt al jaren een bijrol in de koningsklasse van de autosport. Met Carlos Sainz en Lando Norris beschikken de Britten in 2019 over een nieuw coureursduo.

McLaren volgt de door Ferrari ingezette trend om de inlaten van de sidepods van de auto omhoog te halen. Door deze inlaten komt de koellucht van de motor. De hoge positie maakt de weg vrij voor de rijwind die om de sidepods naar de achterkant van de auto wordt geleid, waar de wind wordt gebruikt om neerwaartse kracht te genereren.

De MCL34 heeft opvallende luchtgeleiders in de ruimte tussen het voorwiel en de sidepods, waar de regels voor de barge boards - zoals deze elementen heten - zijn aangescherpt.

Ook de luchtinlaat boven het hoofd van de coureur heeft duidelijk een andere vorm dan vorig jaar.

Renault-motor krap verpakt in bodywork

McLaren lijkt er samen met motorleverancier Renault in te zijn geslaagd om de krachtbron zeer krap te verpakken onder het bodywork, wat de lijn aan beide kanten van de motorkap richting de achterkant zeer slank maakt. Dit was ook te zien op de Red Bull en de Mercedes die eerder werden gepresenteerd.

De luchtgeleiders aan beide kanten van de neus die het team in 2018 heeft geïntroduceerd, zijn verdwenen. De neus van de MCL34 heeft een rondere vorm. Aan de onderkant van de neus zijn wel de gaten van de S-duct gebleven.

In het verleden pakte McLaren acht keer de constructeurstitel, maar de laatste dateert alweer van 1998. Twaalf keer greep een coureur de wereldtitel in een auto van McLaren. De huidige Mercedes-coureur Lewis Hamilton was in 2008 de laatste.

Alleen Ferrari en Alfa Romeo nog aan de beurt

De presentatie van de McLaren-auto betekent dat de meeste auto's voor het nieuwe seizoen inmiddels zijn gepresenteerd. Alleen Ferrari en Alfa Romeo hebben hun nieuwe wagen nog niet onthuld.

Volgende week (18 tot en met 21 februari) staat in Barcelona de eerste testweek op het programma, waarbij de nieuwe auto's voor het eerst op het circuit verschijnen. De tweede testweek op Spaanse bodem is van 26 februari tot en met 1 maart.