Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton heeft hoge verwachtingen van het komende Formule 1-seizoen. De Mercedes-coureur is na vijf wereldtitels nog niet verzadigd en legt de lat hoog voor zichzelf voor 2019.

"2018 was een geweldig jaar, maar ik denk dat we het komend seizoen nóg beter kunnen doen", zei Hamilton woensdag bij de presentatie van de nieuwe auto tegen Sky Sports. "Ik zit goed in mijn vel en wil nog meer bereiken dan ik al heb gedaan."

De 34-jarige Hamilton reed woensdag op het circuit van Silverstone zijn eerste rondjes in de W10. In de kersverse wagen van Mercedes is een geheel nieuwe motor ingebouwd om het aantal pk's te vergroten en de aerodynamica van de auto te verbeteren.

"Een nieuwe auto is voor mij precies hetzelfde als een nieuw persoon ontmoeten; je wil diegene zo snel mogelijk leren kennen", zei Hamilton, die positief is over de W10. "Het is bijzonder hoeveel kwaliteit er in deze ongelooflijke auto zit. Ze blijven ons echt verbazen."

Lewis Hamilton reed woensdag zijn eerste rondjes in de W10. (Foto: ANP)

'Ik moet mezelf elk jaar opnieuw uitvinden'

Hamilton pakte in 2008 zijn eerste wereldtitel en wist ook in 2014, 2015, 2017 en vorig jaar het klassement bij de coureurs te winnen. Ondanks zijn dominantie en die van Mercedes in de Formule 1 blijft de Brit op meer successen jagen.

"Iedereen wil zich tot wereldkampioen kronen, dus je moet jezelf elk jaar weer opnieuw uitvinden", aldus Hamilton, die in zijn loopbaan al 73 Grands Prix won. "Ook dit jaar zie ik mezelf niet als titelverdediger, maar iemand die gewoon weer kampioen wil worden."

"Dat is ook nodig, want ik wil mezelf blijven ontwikkelen. Ik ben misschien de op één na oudste coureur in het veld, maar ik voel me nog steeds jong. Er heerst een goede sfeer binnen het team en we zijn klaar voor het nieuwe seizoen."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op zondag 17 maart met de Grand Prix van Australië. Hamilton werd vorig jaar tweede in Melbourne, achter Ferrari-coureur Sebastian Vettel.