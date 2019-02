Max Verstappen is zeer positief gestemd over de nieuwe auto van Red Bull Racing. De 21-jarige Nederlander reed woensdag op het circuit van Silverstone zijn eerste rondjes in de RB15, die kort daarvoor werd gepresenteerd.

Verstappen kwam maar kort de baan op in Engeland, want de teams mogen buiten de officiële testdagen maximaal 100 kilometer rijden in de nieuwe auto's. Toch hield de Limburger direct een goed gevoel over aan zijn eerste ervaring met de RB15.

"Na mijn eerste run had ik een grote glimlach op mijn gezicht", zegt Verstappen op zijn eigen site. "Ik ben erg blij hoe de auto en de motor aanvoelen, dat ziet er positief uit. Het is een fijne groep mensen vanuit Honda waar we nu mee samenwerken."

Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly - de Fransman is de opvolger van de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo - leren de RB15 volgende week pas echt kennen, want dan begint de eerste testweek in Barcelona.

"Ik kan niet wachten tot Barcelona om daar verder te werken aan onze voorbereiding op de eerste race in Melbourne", aldus Verstappen. "Het was vandaag een positieve dag, waar ik erg blij mee ben."

Marko spreekt van 'euforische stemming' bij Red Bull

Red Bull-adviseur Helmut Marko kan net als Verstappen niet wachten tot het nieuwe seizoen op zondag 17 maart van start gaat met de Grand Prix van Australië.

"Er heerst bij ons een euforische stemming, mede dankzij de data die we binnen hebben gekregen over de Honda-motor", aldus de 75-jarige Marko bij Bild. "Het ziet er goed uit wat betreft snelheid. We zijn optimistisch gestemd."

De auto van Red Bull had woensdag een opvallend uiterlijk (donkerblauw met rode accenten), maar dat was puur voor de onthulling. Tijdens de testdagen keert het vertrouwde uiterlijk van de wagen terug. Wat betreft het formaat is vooral de slanke achterzijde van de RB15 opvallend te noemen.

Zoals gebruikelijk bij topteams in de Formule 1 ondergaat de nieuwe auto nog veel wijzigingen voor de eerste Grand Prix. Tijdens de twee testweken in Barcelona worden nog diverse nieuwe onderdelen geïntroduceerd.