Racing Point houdt in 2019 vast aan de kleur roze voor de auto. De opvolger van Force India presenteerde woensdag in Toronto als zevende team in de Formule 1 zijn auto voor komend seizoen en maakte ook bekend dat er een nieuwe sponsor is aangetrokken.

Met SportPesa heeft het team een nieuwe naamsponsor gevonden. De Keniase bookmaker betaalt jaarlijks 16 miljoen euro. De officiële teamnaam luidt nu SportPesa Racing Point F1 Team.

Racing Point onthulde alleen de kleurstelling van de nieuwe auto, die door de komst van SportPesa blauwe accenten bevat. Over de technische kenmerken van de auto is nog niets duidelijk.

Eerder op woensdag toonden titelverdediger Mercedes en het Red Bull Racing van Max Verstappen al hun auto's voor komend seizoen.

Pérez vormt duo met Stroll

De ervaren Mexicaan Sergio Pérez (29) vormt dit jaar een duo met Lance Stroll bij Racing Point. De twintigjarige Canadees is door zijn vader Lawrence Stroll overgenomen van Williams, waardoor Esteban Ocon moest vertrekken. De jonge Fransman is dit jaar reservecoureur bij Mercedes.

Stroll senior werd halverwege vorig seizoen eigenaar van Force India, dat hij omdoopte tot Racing Point Force India. De miljardair behoedde met zijn kapitaalinjectie het team voor een faillissement.

Door de overname raakte Racing Point alle punten in de WK-stand voor constructeurs kwijt die Force India vergaard had. In de resterende negen races haalde het team nog 52 punten en wist het Sauber, Toro Rosso en Williams achter zich te laten in de WK-stand.

De nieuwe bolides verschijnen maandag voor het eerst op het circuit bij de testdagen in Barcelona. De eerste Grand Prix van het jaar is op 17 maart in Australië.