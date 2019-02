Red Bull Racing heeft woensdag beelden vrijgegeven van de nieuwe auto van Max Verstappen. Het opvallende uiterlijk is alleen voor de presentatie.

Red Bull heeft in het verleden vaker een auto met een opvallend uiterlijk gepresenteerd, om vervolgens met het vertrouwde uiterlijk en de karakteristieke gele neus aan de testdagen en races deel te nemen. Ook nu spreekt het team van een "speciale editie" voor de onthulling.

Verstappen zal woensdag op het circuit in Silverstone enkele rondes rijden in de donkerblauwe auto met rode accenten. De RB15 beschikt zoals bekend over een Honda-motor. Deze winter maakte Red Bull de overstap van Renault naar de Japanse motorleverancier.

Ondanks eerdere geluiden dat een compact formaat niet de hoogste prioriteit had bij het ontwikkelen van de Honda-motor, is het Oostenrijkse team erin geslaagd de auto een zeer slanke achterzijde te geven.

De Japanners kregen een vrijbrief om de snelst mogelijke motor te produceren, waarna Red Bull het bodywork van de auto er omheen heeft gebouwd.

Hogere wielophanging, maar niet zo hoog als Mercedes

Red Bull volgt de in 2017 door Ferrari geïntroduceerde trend om de luchtinlaten van de sidepods omhoog te halen. Hierdoor wordt de luchtstroom naar de achterzijde van de auto minder gehinderd, zodat er een lagere luchtweerstand is en er meer neerwaartse kracht wordt gegenereerd aan de achterzijde.

De voorwielophanging zit zeer hoog aan het chassis, om de rijwind er zo veel mogelijk ongestoord onderdoor te laten. De wielophanging zit bij de wielzijde echter niet zo hoog als de nieuwe Mercedes W10, die eerder op woensdag onthuld werd.

Zoals gebruikelijk bij topteams in de Formule 1 ondergaat de nieuwe auto nog veel wijzigingen voor de eerste Grand Prix op 17 maart in Melbourne. Tijdens de twee testweken in Barcelona worden nog diverse nieuwe onderdelen geïntroduceerd.

Red Bull hoopt Mercedes en Ferrari uit te dagen

Met Pierre Gasly (23) heeft de 21-jarige Verstappen dit jaar een nieuwe teamgenoot. De Fransman is de opvolger van de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo (29).

Ricciardo en Verstappen wisten vorig jaar ieder twee races te winnen en Red Bull eindigde als derde in de WK-stand voor constructeurs, achter Mercedes en Ferrari.

Met de overstap naar Honda hoopt het team dit jaar een gooi te doen naar het kampioenschap, al temperde Verstappen de verwachtingen door te zeggen dat het team waarschijnlijk niet vanaf de eerste races om de overwinning mee zal gaan doen.

Verstappen en Gasly zullen maandag bij de eerste testdag in Barcelona voor het eerst de RB15 besturen.