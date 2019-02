Mercedes heeft woensdag de nieuwe auto van wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas onthuld. In de smalle W10 heeft het team een geheel nieuwe motor ingebouwd.

Die nieuwe motor moet het team niet alleen meer pk's opleveren, maar ook de aerodynamica van de auto verbeteren. "We hebben veranderingen doorgevoerd in de verkoeling van de motor", zegt Andy Cowell, hoofd van het team dat de motor ontwikkelt bij Mercedes, tegen Motorsport.

"We hopen dat de aerodynamica van de auto hier voordeel van heeft en dat de auto daardoor nog efficiënter met de brandstof zal omgaan."

Door minder brandstof aan boord te hebben, zal de auto snellere rondes kunnen rijden. "Bij elke 5 kilo aan gewicht die je bespaart, ben je ongeveer twee tienden van een seconde per ronde sneller", stelt Cowell. "Daarom is het erg belonend als we de race met iets minder brandstof kunnen beginnen."

De motor lijkt nog iets krapper ingebouwd dan in 2018. De Formule 1-teams willen een zo slank mogelijke achterkant van de auto om de aerodynamica te bevorderen.

Dit betekent dat de motor, radiatoren, koelers en uitlaten - allemaal onderdelen die tijdens de race erg heet worden - krap verpakt zitten onder het bodywork van de auto.

Achtervleugel en smalle achterkant vallen op

Behalve de motor lijkt de W10 in alles een evolutie van zijn voorganger. Mercedes heeft er in tegenstelling tot veel andere teams niet voor gekozen om de luchtinlaten van de sidepods te verhogen, zoals Ferrari twee jaar geleden al deed met zijn auto.

Wel is er veel werk gestoken in de achtervleugel, waar diverse luchtgeleiders aan de zijkant zitten. Net als de andere teams heeft ook Mercedes zowel de voor- als achtervleugel moeten vereenvoudigen vanwege de nieuwe regelgeving.

Mercedes heeft verder veel aandacht besteed aan het gebied tussen de voorwielen en de sidepods, waar diverse grote luchtgeleiders zitten die duidelijk anders zijn dan in 2018. Net als vorig jaar heeft Mercedes de voorwielophanging zeer hoog boven de grond geplaatst, waardoor er zoveel mogelijk rijwind ongestoord onderdoor kan.

Wolff ziet alle teams als concurrentie

"De regels zijn dit seizoen substantieel veranderd", zei teambaas Toto Wolff bij de presentatie van de nieuwe auto op het circuit van Silverstone. "We moesten helemaal van voor af aan beginnen."

Wolff stelde zich een maand voor de start van het seizoen bescheiden op. "We zullen onszelf opnieuw moeten bewijzen", zei de Oostenrijker. "We beginnen weer op nul punten en het is niet vanzelfsprekend dat we weer aanspraak maken op de eerste plaatsen."

De teambaas verwacht meer concurrentie dan de afgelopen jaren. "Door de reglementswijzigingen kan elk team een gooi naar de titel doen. We zien ze allemaal als een potentiële bedreiging."

Mercedes al vijf jaar dominant

De Duitse renstal is sinds 2014 dominant in de Formule 1 met vijf constructeurstitels op rij. Ook de wereldkampioen bij de coureurs reed de afgelopen vijf jaar bij Mercedes. Hamilton (34) pakte vier titels en de inmiddels gestopte Nico Rosberg werd eenmaal kampioen.

De 29-jarige Bottas is voor het derde jaar op rij de teamgenoot van Hamilton. De Fin beschikt over een aflopend contract en met de 22-jarige Esteban Ocon strikte Wolff alvast een talentvolle reservecoureur die hem in de toekomst zou kunnen opvolgen.

Mercedes is het vijfde team dat zijn nieuwe bolide onthult. Later op woensdag presenteren ook Red Bull Racing van Max Verstappen en Racing Point hun wagens.

Komende maandag verschijnt de nieuwe auto van Mercedes bij de eerste testdag in Barcelona voor het eerst op het circuit. Op 17 maart bij de Grand Prix van Australië begint Hamilton aan het verdedigen van zijn titel.