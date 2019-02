De manier waarop Red Bull Racing vorig jaar de crash tussen Daniel Ricciardo en Max Verstappen afhandelde, is voor de Australiër een van de redenen geweest om het team te verlaten. Dinsdag was hij aanwezig bij de presentatie van de auto van zijn nieuwe team Renault.

"Er zijn veel kleine stukjes geweest die samen een puzzel vormden en de crash in Bakoe met Verstappen was een van die stukjes", zegt Ricciardo tegen Motorsport.com. Bij de Grand Prix van Azerbeidzjan vielen beide Red Bull-coureurs uit nadat Ricciardo tegen de achterkant van de Nederlander knalde.

Na de race zei de leiding van Red Bull dat beide coureurs evenveel schuld hadden aan de crash. Dat zat Ricciardo niet lekker.

"We zijn allebei streng toegesproken, om het netjes te verwoorden. Maar ik had zelf het gevoel dat ik niet echt fout zat, hoewel ik degene was die achterop botste. Volgens mij hebben de meesten wel gezien dat er een dubbele beweging was", doelt Ricciardo op de verdedigende actie van Verstappen, die tweemaal van zijn lijn afweek.

Verstappen stapt in Bakoe uit zijn auto nadat hij van de baan is gereden door Ricciardo. (Foto: Getty Images)

Ricciardo miste interne steun

De 29-jarige coureur miste interne steun binnen Red Bull. "Ik begrijp wel waarom we het op een bepaalde manier moesten afhandelen bij de media. We vertegenwoordigen een groot merk, dan helpt het niet als we openlijk ruzie maken."

"Maar ik had het gevoel dat men intern ook vond dat beide partijen evenveel schuld hadden, terwijl dat naar mijn idee niet het geval was. Maar misschien is dat ook wel mijn koppigheid als coureur", relativeert de zevenvoudig Grand Prix-winnaar, die benadrukt dat zijn verstandhouding met Verstappen altijd goed is gebleven.

Dat Ricciardo na vijf jaar bij Red Bull voor een aanbieding van Renault koos, wekte verbazing. Het Franse team eindigde afgelopen jaar op grote afstand van topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull als vierde in de WK-stand voor constructeurs.

Ricciardo verwacht geen wonderen bij Renault

Ricciardo zei bij de onthulling van de RS19 van Renault dat hij in het eerste jaar geen wonderen verwacht bij zijn nieuwe team. "Het zou ideaal zijn als we het gat met de topteams helemaal kunnen dichten. Maar ik denk dat het al een erg succesvol jaar is als we dichterbij kunnen komen."

Hij gaat ervan uit dat Renault in het begin van het seizoen geen bedreiging zal vormen voor de topteams. "Ik ben realistisch en wist toen ik hier tekende dat Red Bull voor mij zal rijden bij de eerste race in Australië. Ik zal dan ook niet verbitterd zijn als ze ons verslaan in Melbourne. Ik ben nu bezig aan een ander avontuur, maar ik zal niet voor eeuwig genoegen nemen met een vierde plek."

Ricciardo rijdt volgende week bij de testdagen op het Circuit de Catalunya in Barcelona voor het eerst in de RS19. De eerste race in Australië is op 17 maart.