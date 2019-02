Renault heeft dinsdag vol vertrouwen zijn auto voor het nieuwe seizoen onthuld. De RS19 verschilt wat uiterlijk betreft nauwelijks ten opzichte van zijn voorganger, maar moet qua prestaties een stuk beter zijn dan in 2018.

De auto is net als vorig jaar geel met zwart, al is zwart in 2019 wat prominenter aanwezig op de voorvleugel en de zijkant van de auto. De achtervleugel is juist geheel geel geworden.

Renault zal vanaf het begin van het seizoen met de C-Spec-motor rijden, die eind vorig jaar door Red Bull gebruikt werd. Renault en McLaren - dat eveneens een krachtbron van het Franse merk heeft - durfden de overstap wegens zorgen over de betrouwbaarheid toen nog niet aan.

Renault heeft ook gekozen voor de hoge luchtinlaten in de sidepods, in navolging van Toro Rosso, dat de auto maandag al presenteerde. Ferrari zette met dat ontwerp de toon in 2017.

'Beste winter ooit'

In de fabrieken in Viry (Frankrijk) en Enstone (Verenigd Koninkrijk) heeft Renault naar eigen zeggen "de beste winter ooit" achter de rug. "Elk onderdeel van de fabriek in Enstone is verbeterd of zelfs compleet vernieuwd", zei teambaas Cyril Abiteboul bij de presentatie.

"We kunnen nu op hetzelfde niveau presteren als de besten. In Viry is gewerkt aan een uitmuntende aerodynamica, die nu al aansluit op de reglementswijzigingen van 2021."

Met de RS19 hoopt Renault het gat met de top drie te dichten. "We hebben er vertrouwen in dat onze voortdurende verbeteringen in de auto en de medewerkers zich zullen uitbetalen, zodat we progressie kunnen blijven maken die is begonnen bij onze terugkeer in de Formule 1", meldt het team dat in 2016 na een afwezigheid van vijf jaar zijn rentree maakte.

Ricciardo rijdt dit jaar bij Renault

Het Franse team beschikt dit jaar met Daniel Ricciardo (29) en Nico Hülkenberg (31) over een ervaren coureursduo. De Australiër maakte deze winter de overstap van Red Bull Racing, waar hij teamgenoot van Max Verstappen was. De Duitser begint aan zijn derde seizoen bij Renault.

De equipe van Abiteboul was vorig jaar het beste team in het brede middenveld van de Formule 1. Ruim achter de topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull eindigde Renault vierde in de WK-stand voor constructeurs.

Renault is de laatste jaren bezig aan een flinke opmars in de Formule 1. In 2017 eindigde het team nog als zesde in de WK-stand en een jaar eerder - bij de terugkeer in de sport - als negende.

Woensdag onthult Red Bull bolide

Na Haas, Toro Rosso en Williams is Renault is het vierde team dat zijn nieuwe bolide toont. Woensdag is het de beurt aan Red Bull en Mercedes en vrijdag onthult Ferrari zijn nieuwe wagen.

Volgende week maandag beginnen op het Circuit de Catalunya in Barcelona de testweken voor het nieuwe seizoen. De eerste race is op 17 maart in Australië.