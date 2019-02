Daniel Ricciardo had verwacht meer kans te maken op een zitje bij Mercedes of Ferrari. Beide teams kozen echter voor een andere coureur, waarna de ex-Red Bull Racing-coureur de overstap naar Renault maakte.

De Australiër begon het vorige seizoen uitstekend en won in zowel China als Monaco. Ricciardo hoopte met die prestaties de leiding van Mercedes en Ferrari ervan te overtuigen hem na het seizoen aan te trekken.

"Vettel, Hamilton en ik waren toen de enige drie coureurs die een race hadden gewonnen", zegt de Australiër tegen Sky Sports. "Het had niet beter kunnen gaan, dus ik had verwacht meer uit die situatie te kunnen halen."

Ferrari koos er echter voor om Charles Leclerc te promoveren tot vervanger van Kimi Räikkönen, terwijl Mercedes vasthield aan Valtteri Bottas. De Fin won als teamgenoot van Lewis Hamilton echter geen enkele race.

De keuze van beide teams heeft wel voor enige frustratie gezorgd, erkent de oud-teamgenoot van Max Verstappen. "Uiteindelijk denk ik dat dit de teams zijn die je komend jaar moet verslaan. Misschien zijn er andere teams die hier en daar een race kunnen winnen, maar op de korte termijn zijn dit de twee sterkste teams."

Ricciardo had vooral gerekend op de plek van Bottas bij Mercedes. (Foto: ANP)

'Keuze van Mercedes voor Bottas is conservatief'

Met name een overgang naar Ferrari was gezien de afkomst van Ricciardo, die Italiaanse voorouders heeft, niet gek geweest. De Australiër stelt echter te begrijpen dat het team voor Leclerc koos. De Monegask komt uit het opleidingsprogramma van de Italianen en maakte een sterk debuutseizoen door bij Sauber.

"Charles is een groot talent en misschien is het van meet af aan wel het plan van Ferrari geweest om hem te promoveren, ongeacht mijn resultaten. Het opleiden van eigen coureurs is iets dat Red Bull ook heeft gedaan. Het werd ook tijd."

Voor het besluit van Mercedes om Bottas aan te houden, heeft Ricciardo minder begrip. "Het is een conservatieve keuze. Het heeft gewerkt, daar kan ik niks tegen inbrengen. Lewis heeft de rijderstitel gepakt en het team is kampioen geworden bij de constructeurs."

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 gaat op 18 februari officieus van start, als de eerste testdag in Barcelona op het programma staat. Een maand later is in Australië de eerste Grand Prix.