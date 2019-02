Haas rijdt komend seizoen in een zwart-gouden auto in de Formule 1. Als eerste presenteerde het Amerikaanse team donderdag in Londen zijn nieuwe bolide voor komend seizoen, zonder daarbij verdere details bekend te maken.

Vorig jaar was de bolide van Haas nog zwart en wit, met rode accenten. Zwart en goud zijn de kleuren van Rich Energy, de nieuwe sponsor van het team dat vorig jaar vijfde werd in het WK voor constructeurs.

Het Amerikaanse team onthulde alleen de nieuwe kleurstelling van de VF19, zoals de auto heet. Het blijft vooralsnog onbekend hoe het technische ontwerp van de auto's van Romain Grosjean en Kevin Magnussen eruit zal gaan zien.

Het chassis op de foto's is nog van de auto van 2018. Wel zijn de voor- en achtervleugels anders dan vorig jaar. Door een wijziging in de regelgeving zijn de vleugels in 2019 versimpeld.

De overige Formule 1-teams tonen hun nieuwe bolides volgende week. Red Bull Racing van Max Verstappen en Mercedes van wereldkampioen Lewis Hamilton doen dat op woensdag, Ferrari presenteert zijn wagen volgende week vrijdag.

De nieuwe auto's zullen op maandag 18 februari voor het eerst op het circuit te zien zijn bij de testdagen in Barcelona. Op 17 maart wordt in Australië de eerste Grand Prix van het jaar verreden.