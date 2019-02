Als de Formule 1 in 2020 terugkeert naar Nederland, dan zal dat volgens Jan Lammers in Zandvoort zijn en niet in Assen. De oud-coureur werd woensdag aangesteld als sportief directeur van het Noord-Hollandse circuit.

"Het Formule 1-management (FOM. Red.) heeft gezegd dat Zandvoort de Nederlandse GP gaat organiseren, als de Formule 1 terugkeert in Nederland. Assen is al maandenlang geen alternatief meer", zegt Lammers tegen NUsport.

"Volgens de informatie die wij hebben is Zandvoort de enige optie in Europa voor het FOM, omdat er al veel races in Europa zijn. Als Zandvoort het niet wordt, dan zal er naar Amerika of Azië gekeken worden." Zandvoort heeft tot 31 maart de tijd om aan de voorwaarden van de FOM te voldoen.

De 62-jarige voormalig Formule 1-coureur (23 races) gaat zich als sportief directeur en uithangbord van het circuit in Zandvoort voornamelijk bezighouden met de communicatie rondom de eventuele Formule 1-race.

Assen liet eerder woensdag weten nog altijd hoop te hebben op een Formule 1-race in Drenthe. Voorzitter Jos Vaessen van de stichting Grand Prix Assen stelde zelfs dat er “binnen enkele weken” een gesprek met het FOM in Londen gepland staat.

“Die uitspraken zijn voor rekening van de mensen in Assen”, zegt Lammers. “Volgens onze informatie is alleen Zandvoort bij het FOM in beeld binnen Europa.”

Overheid wil Formule 1-race niet subsidiëren

Dinsdag kreeg Zandvoort slecht nieuws vanuit de Tweede Kamer. Minister Bruno Bruins van Sport liet weten dat de landelijke overheid geen subsidie wil verstrekken aan een sportevenement dat georganiseerd wordt door een commercieel en beursgenoteerd bedrijf uit de Verenigde Staten.

Zandvoort had gehoopt op een bijdrage van 5 miljoen euro vanuit de overheid. Lammers: "Ook zonder subsidie kunnen we het budget rond krijgen, maar het FOM stelt als eis dat de overheid achter de Grand Prix staat."

Het circuit tussen de duinen draait al jarenlang zonder subsidie, stelt Lammers. "Terwijl Assen onlangs wel 6 miljoen van de provincie heeft gekregen voor een nieuwe tribune. Dat vind ik terecht hoor, want de MotoGP-race heeft een grote waarde voor de provincie."

"Maar dat zou een Formule 1-race ook voor Zandvoort en de omgeving kunnen hebben. Volgens berekeningen verdient Nederland zo'n 80 miljoen euro aan een Grand Prix. Er komen zeker 150.000 toeschouwers, misschien wel 250.000 in een heel weekend. Daarom zou het helemaal niet vreemd zijn als de overheid een bijdrage van 5 miljoen levert."

Lammers houdt positief gevoel

Lammers heeft nog steeds "een heel positief gevoel" over de mogelijke komst van de Formule 1, ondanks de uitspraken van minister Bruins. Het circuit wil de komende periode opnieuw met de overheid in gesprek gaan.

"Ik heb niet het idee dat de Tweede Kamer volledig en juist geïnformeerd was. Een Formule 1-race valt niet onder breedtesport, waar de overheid vaak subsidie voor geeft om mensen in beweging te krijgen. Maar een Nederlandse Grand Prix is wel een uniek evenement dat wereldwijd een miljoenenpubliek trekt en Max Verstappen is een sportman die heel veel Nederlanders motiveert."

"We blijven met veel energie werken aan de komst van de Formule 1 naar Zandvoort", aldus Lammers. "En ook 'Den Haag' wordt daar beter van."