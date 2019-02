Assen staat klaar om vanaf 2020 een Formule 1-race in Nederland te organiseren, indien Zandvoort daar niet in slaagt. Het Drentse circuit bestrijdt dat het niet in beeld is bij Formule 1 en zegt de financiën al rond te hebben.

"We hebben over enkele weken weer een gesprek met het management van de Formule 1 in Londen. We willen er klaar voor zijn als het Zandvoort niet lukt de financiën op tijd rond te krijgen", zegt Jos Vaessen, voorzitter van de stichting Grand Prix Assen.



Vaessen reageert daarmee op de vertrouwelijke brief die RTL dinsdag publiceerde. Daarin staat dat Zandvoort tot en met 31 maart de tijd krijgt om de organisatie rond te krijgen. Het Formula One Management (FOM) garandeert Zandvoort tot die periode exclusiviteit als enige gesprekspartner in Nederland.

"Als er voor 31 maart geen bindende overeenkomst ligt met Zandvoort, zullen we naar andere opties buiten Nederland kijken voor een plek op de Formule 1-kalender", staat in de brief van het FOM aan Zandvoort.

Al eerder werd duidelijk dat Zandvoort vanwege de historie de voorkeur van het FOM krijgt boven Assen. Afgelopen zomer bracht het Formule 1-management wel een inspectiebezoek aan de Drentse racebaan.

'Overheidssteun hoeft niet in financiële zin'

Zandvoort kreeg dinsdag een tegenvaller vanuit de landelijke overheid. Minister Bruno Bruins van Sport liet weten geen subsidie te willen verstrekken voor een evenement dat georganiseerd wordt door een commercieel en beursgenoteerd Amerikaans bedrijf (Liberty Media, red.).

De FOM stelt als voorwaarde dat de overheid achter de Formule 1-plannen staat. "Maar dat hoeft niet per se in financiële zin te zijn", stelt Vaessen tegenover NUsport. "In al onze gesprekken met het FOM is dat nooit ter sprake gekomen."

"Wel moet de overheid de plannen van een Formule 1-race in bredere zin steunen. In sommige landen is dat niet het geval. Hier is de Formule 1 wel welkom, we verwachten geen problemen met vergunningen en dergelijke."

Vaessen claimt de financiën mede dankzij een grote investeerder al rond te hebben. "Stel dat op 1 april het besluit valt dat niet Zandvoort maar Assen de Grand Prix in 2020 krijgt, dan beginnen we op 2 april met de voorbereidingen."