Christian Horner denkt dat Max Verstappen komend seizoen de grootste uitdager wordt van wereldkampioen Lewis Hamilton. Volgens de teambaas van Red Bull Racing is de Nederlander klaar om de strijd aan te gaan.

"Hij beschikt over alle kwaliteiten om het op te nemen tegen Lewis, Sebastian Vettel of wie dan ook", zegt Horner tegen de BBC over Verstappen. "Ik denk niet dat hij nog iets tekortkomt en Max is waarschijnlijk de coureur die zij het meeste vrezen."

Verstappen (21) had vorig jaar een moeizame start van het seizoen, maar won uiteindelijk twee races (Oostenrijk en Mexico). Hij eindigde als vierde in de WK-stand, met twee punten achterstand op nummer drie Kimi Räikkönen.

"Verstappen is het afgelopen jaar enorm gegroeid en staat er nu beter voor om met de uitdagingen om te kunnen gaan."

"Hij is meer ervaren en ontzettend snel", zegt de teambaas over zijn jonge coureur. "Daarnaast is hij erg vastberaden en heeft hij een geheel eigen karakter. Hij lijkt er helemaal klaar voor te zijn en kent geen enkele angst."

'Scherpte van Hamilton zal afnemen'

Hamilton werd vorig jaar voor de vijfde keer wereldkampioen, terwijl Vettel vier titels op zijn naam heeft staan. De 34-jarige Brit en de 31-jarige Duitser bevinden zich in de herfst van hun carrière.

"Lewis heeft enorm veel ervaring, maar op een bepaald moment is het heel natuurlijk dat de scherpte van het talent begint af te nemen", aldus Horner. "Dat is gewoon menselijk. Over tien jaar zal Max hier ook mee te maken krijgen."

Of Verstappen daadwerkelijk in staat is om Hamilton en Vettel uit te dagen, zal voor een groot deel afhankelijk zijn van de nieuwe Honda-motor van Red Bull. Volgens Horner ziet het er goed uit.

"Honda heeft een goede winter achter de rug en maakt veel progressie. Maar het zal ook afhangen van hoe de andere teams zich ontwikkeld hebben."

"Het is ons doel om constanter te zijn dan vorig jaar, op elk circuit. Hopelijk hebben we nu meer paardenkrachten en kunnen we het gat verkleinen."

Red Bull bereid gridstraffen te incasseren

De teambaas houdt er wel rekening mee dat Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly gridstraffen zullen krijgen, omdat het team waarschijnlijk meer dan het aantal toegestane motoren gaat gebruiken.

"Het wordt een enorme uitdaging om slechts drie motoren te gebruiken. We zullen dit seizoen voor een gridstraf kiezen als dat betekent dat we ons kunnen blijven ontwikkelen."

Red Bull presenteert de nieuwe RB15 op 13 februari. Verstappen en Gasly zullen voor het eerst op het circuit verschijnen bij de testweken in Barcelona, die beginnen op 18 februari. Op 17 maart is in Australië de eerste Grand Prix van dit jaar.