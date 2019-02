De Nederlandse overheid is niet van plan om geld te steken in het plan van Circuit Zandvoort om een Formule 1-race te organiseren, zo heeft minister van Sport Bruno Bruins dinsdag namens het kabinet laten weten.

Het circuit in de kustplaats hoopte op een bijdrage van 5 miljoen euro, maar het kabinet wijst erop dat de Formule 1-rechten bij het commerciële en beursgenoteerde Amerikaanse bedrijf Liberty Media liggen.

"Het kabinet is van mening dat een rijksbijdrage daarom niet nodig, noch gerechtvaardigd is. Ook andere commerciële sportevenementen kunnen zonder financiële steun van de Rijksoverheid worden georganiseerd", schrijft Bruins in een brief aan de Tweede Kamer.

"Daarnaast zijn er, gezien de omvang en impact van de GP Formule 1, voldoende mogelijkheden voor het Nederlands bedrijfsleven om hieraan een financiële bijdrage te leveren en daar voordeel uit te halen."

Zandvoort heeft een voorsprong op het TT Circuit van Assen in de strijd om het binnenhalen van een Formule 1-race in Nederland. Het evenement zou in 2020 moeten plaatsvinden.

Prins Bernhard verwachtte geen problemen

Het is vooralsnog onduidelijk wat de houding van het kabinet betekent voor de plannen in Zandvoort. Circuiteigenaar Prins Bernhard van Oranje liet eind vorig jaar nog weten geen financiële problemen te verwachten.

"Je kunt het gedeeltelijk opvangen met ticketverkoop en gedeeltelijk met bedrijven, die daarin natuurlijk kunnen sponsoren", zei hij. "En gedeeltelijk kun je ook kijken of de omgeving een bijdrage kan leveren, wegens de spin-off die het voor de omgeving heeft."

Eerder liet de provincie Noord-Holland al weten dat het niet van plan is om geld te spenderen aan het race-evenement. Premier Mark Rutte liet zich ook al ontvallen dat het bedrijfsleven de komst van de Formule 1 maar moet betalen.

Tussen 1952 en 1985 werd er jaarlijks - met uitzondering van vier jaar - een Formule 1-race georganiseerd in Zandvoort. Na 1985 kreeg de organisatie het budget voor de Grand Prix niet meer rond. Drievoudig wereldkampioen Niki Lauda mag zich vooralsnog de laatste winnaar op Nederlandse bodem noemen.