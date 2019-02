De Grand Prix van Azerbeidzjan staat nog minimaal vier jaar op de kalender van de Formule 1. De organisatie heeft het in 2020 aflopende contract met het Baku City Circuit met drie jaar verlengd tot en met 2023.

"We zijn blij deze overeenkomst te verlengen, waardoor de Grand Prix van Azerbeidzjan nog vele jaren op de Formule 1-kalender staat", aldus Chase Carey, de grote baas van de koningsklasse van de autosport.

"Deze race is in een kort tijdsbestek uitgegroeid tot een van de populairste van het seizoen, met volop spannende gevechten. Hopelijk trekt die lijn zich door."

De Formule 1 doet Azerbeidzjan sinds 2016 aan. Nico Rosberg won toen in zijn Mercedes de eerste editie, die destijds werd verreden als de Grand Prix van Europa.

Ricciardo en Hamilton wonnen laatste twee edities

Daniel Ricciardo (Red Bull Racing) en Lewis Hamilton (Mercedes) mochten zich in respectievelijk 2017 en 2018 de winnaars noemen van de Grand Prix van Azerbeidzjan.

De race in Baku is de enige wedstrijd waarin in de afgelopen twee seizoenen een coureur die niet voor Mercedes, Ferrari of Red Bull uitkomt het podium haalde. Lance Stroll (Williams) werd in 2017 derde en Sergio Perez (Force India) werd vorig jaar derde.

De Formule 1-coureurs komen over twee weken voor het eerst in actie dit seizoen. De rijders mogen dan hun nieuwe auto's testen op het Circuit de Catalunya in Barcelona.

De eerste Grand Prix wordt verreden op zondag 17 maart, wanneer de Grand Prix van Australië als traditionele opener op het programma staat.