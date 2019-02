Max Verstappen heeft maandag nog maar eens benadrukt dat het moeilijk in te schatten is hoe sterk de nieuwe auto én de Honda-motor zijn waarmee hij namens Red Bull Racing gaat rijden in het nieuwe Formule 1-seizoen.

"We gaan proberen zo veel mogelijk races te winnen. Als dat het geval is, kan je uiteindelijk ook voor het kampioenschap gaan", zegt de 21-jarige Limburger op Verstappen.nl.

"Dat is op dit moment nog lastig in te schatten, maar hopelijk is het positief. We weten nog niet hoe goed de auto en de motor zijn en hoe goed de concurrentie is. Ik probeer altijd het beste uit mezelf te halen en hopelijk is dat genoeg."

Red Bull, dat motorleverancier Renault na twaalf jaar aan de kant zette voor een samenwerking met Honda, maakte eerder op maandag bekend dat de nieuwe auto van Verstappen op woensdag 13 februari wordt onthuld.

Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly - de Fransman vervangt de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo - zullen over twee weken voor het eerst in de RB15 rijden, want dan staat de eerste testweek in Barcelona op het programma.

'Hopelijk is het positief'

Ondanks de hoge verwachtingen rond de deal met Honda blijft Verstappen voorzichtig. "Ik denk niet dat we meteen met Ferrari en Mercedes kunnen strijden qua vermogen, maar Honda zet alles op alles om zo snel mogelijk bij te komen. Ik merk dat er in het team veel positieve energie is", aldus de vijfvoudig Grand Prix-winnaar.

"Je merkt dat de drive er is om te winnen. Ik denk dat het nu van beide kanten klopt, vanuit het team en motorleverancier. De nieuwe auto heb ik tot nu toe alleen op de simulator gereden en dat voelt positief aan, maar je weet natuurlijk niet wat andere teams doen."

Red Bull presenteert de nieuwe auto op dezelfde dag als Mercedes en Racing Point, het voormalige Force India. Voor zover bekend is Haas donderdag het eerste team dat de bolide voor 2019 onthult.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint officieel op zondag 17 maart, wanneer de coureurs van start gaan in de Grand Prix van Australië.