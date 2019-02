Ferrari heeft maandag bekendgemaakt dat Brendon Hartley een van de vier simulatorcoureurs van het team wordt. De Nieuw-Zeelander reed de afgelopen anderhalf jaar in de Formule 1 bij Toro Rosso.

Hartley (29) is niet de enige coureur met Formule 1-ervaring die dit jaar simulatorwerk gaat doen voor het Italiaanse team. Ook de 24-jarige Pascal Wehrlein (voormalig Manor- en Sauber-coureur) gaat in die rol bij Ferrari aan de slag. De Duitser was vorig seizoen nog reservecoureur bij Mercedes.

Daarnaast wordt de 22-jarige Italiaan Antonio Fuoco simulatorcoureur. Hij maakte tot vorige maand deel uit van het juniorenprogramma van Ferrari. Zijn 32-jarige landgenoot Davide Rigon was al als simulatorcoureur actief voor Ferrari en blijft dat in 2019 doen.

Het simulatorwerk is komend jaar een speerpunt bij Ferrari. "Ons team heeft zonder twijfel vier zeer getalenteerde coureurs in huis met veel gevoel en kennis van raceauto's en de circuits", zegt teambaas Mattia Binotto op de website van Ferrari.

"Deze kwaliteiten zijn erg belangrijk bij het simulatorwerk, dat een van de cruciale onderdelen is in de Formule 1 van tegenwoordig."

Hartley pakte vorig jaar vier WK-punten

Hartley kreeg dit jaar geen nieuw contract bij Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull Racing. Daniil Kvyat en Alexander Albon vormen het nieuwe coureursduo van het team.

Hartley verscheen in 25 Grands Prix aan de start en wist daarin slechts vier WK-punten te vergaren. Hij werd vorig jaar tiende in Azerbeidzjan en Duitsland en negende in de Verenigde Staten.

Op 18 februari is op het Circuit de Catalunya in Barcelona de eerste testdag van het nieuwe seizoen. De eerste race is de GP van Australië op 17 maart.