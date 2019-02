Red Bull Racing zal op woensdag 13 februari de auto voor het nieuwe Formule 1-seizoen presenteren, zo maakte het team van Max Verstappen maandag bekend.

Red Bull is tot dusver het derde team dat voor 13 februari kiest. Ook regerend wereldkampioen Mercedes en Racing Point (voormalig Force India) zullen hun auto op die dag onthullen.

Williams is het enige Formule 1-team dat nog geen datum heeft bekendgemaakt, terwijl Haas donderdag de eerste renstal is die de wagen voor 2019 presenteert. Het Amerikaanse team is ook de enige renstal die het deze week al doet.

Over een week volgt Toro Rosso en daarna zijn, naast Red Bull, Mercedes en Racing Point, Renault (12 februari), McLaren (14 februari), Ferrari (15 februari) en Alfa Romeo (18 februari) aan de beurt.

Voor het eerst in twaalf jaar geen Renault-motor

De nieuwe auto van Red Bull gaat RB15 heten. In de wagen van Red Bull zal voor het eerst in twaalf jaar geen Renault-motor zitten. De Oostenrijkse renstal besloot de samenwerking met de Franse motorleverancier op te zeggen en over te stappen naar Honda, dat vorig jaar al de krachtbron leverde voor zusterteam Toro Rosso.

Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly - de Fransman vervangt de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo - zullen over twee weken voor het eerst in de RB15 rijden, want dan staat de eerste testweek in Barcelona op het programma.

Tussen dinsdag 26 februari en vrijdag 1 maart is ook de tweede testweek in Barcelona. Alle teams krijgen dan de gelegenheid om hun auto's klaar te maken voor de eerste race van het seizoen, die op zondag 17 maart in Australië wordt verreden.