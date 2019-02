Het Formule 1-team Sauber gaat verder onder de naam Alfa Romeo Racing, zo maakt het team vrijdag bekend. Daarmee verdwijnt de naam Sauber uit de Formule 1.

Sauber ging in 2017 officieel samenwerken met Alfa Romeo, waardoor de naam van het team vorig seizoen al wijzigde in Alfa Romeo Sauber.

De ervaren Fin Kimi Räikkönen en de jonge Italiaan Antonio Giovinazzi zijn de twee coureurs van het team voor komend seizoen.

Alfa Romeo keert door de naamswijziging terug als constructeur in de Formule 1. In 1950 en 1951 en van 1979 tot en met 1985 was Alfa Romeo ook als team actief in de koningsklasse van de autosport.

Teambaas Frédéric Vasseur is blij met de naamswijziging. "We hebben met Alfa Romeo als titelsponsor in sportief opzicht, op technisch vlak en op commercieel gebied veel vooruitgang geboekt als team. We willen deze punten blijven verbeteren in de toekomst."

Sauber debuteerde als team in 1993 in de Formule 1. Van 2006 tot en met 2009 werd het team overgenomen door BMW, waardoor het toen BMW-Sauber heette. Oprichter Peter Sauber kocht het team terug toen BMW zich eind 2009 terugtrok.