Pierre Gasly krijgt dit jaar van Red Bull Racing de tijd om zich aan te passen aan het hogere niveau. De renstal verwacht niet van de Fransman dat hij direct gelijke tred houdt met teamgenoot Max Verstappen.

"Zijn promotie van Toro Rosso naar Red Bull is wat eerder gebeurd dan de planning was", zegt teambaas Christian Horner tegen Motorsport.com. "Daardoor zal Max de rol van de ervaren eerste coureur krijgen en geven we Pierre de tijd om te kunnen wedijveren met zijn teamgenoot."

Verstappen is met zijn 21 jaar een jaar jonger dan Gasly, die bij Red Bull de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo opvolgt. De Fransman debuteerde halverwege het seizoen 2017 in de Formule 1 en heeft pas 26 Grands Prix achter zijn naam staan.

Red Bull liet in het verleden met Daniil Kvyat en Vitantonio Liuzzi zien dat het niet aarzelt om tegenvallend presterende jonge coureurs aan de kant te zetten, maar voor zo'n scenario hoeft Gasly niet te vrezen.

"Pierre is een snelle coureur en wij moeten hem gewoon wat tijd geven om aan zijn nieuwe omgeving te wennen", garandeert Horner. "Het zal niet makkelijk worden, natuurlijk niet, maar Pierre weet wat er van hem verwacht wordt."

Horner heeft hoge verwachtingen van Verstappen

Volgens Horner kan het ook een voordeel voor het team zijn als blijkt dat Verstappen beduidend sneller is dan Gasly. "Het zou een gemakkelijker scenario zijn dan de voorgaande jaren als we een verschil in ervaring en verwachtingen hebben tussen de twee coureurs."

Na een wisselend 2018, waarin Verstappen met enkele dure fouten moeizaam begon maar zeer sterk eindigde, heeft Horner voor dit jaar hoge verwachtingen van de Limburger. "Je blijft je hele carrière leren en hij is nog zo ontzettend jong."

"Alle coureurs maken fouten, we hebben afgelopen jaar zelfs heel ervaren coureurs de mist in zien gaan", zegt de Engelsman. "Verstappen doet steeds meer ervaring op en dat weet hij extreem goed te benutten."

Gasly en Verstappen besturen voor het eerst de nieuwe RB15 tijdens de testdagen in Barcelona, die op 18 februari beginnen. De eerste Grand Prix wordt op 17 maart in Australië verreden.