Renault-baas Cyril Abiteboul heeft zich maandag nog maar eens sceptisch uitgelaten over de samenwerking van Red Bull Racing met motorleverancier Honda. Volgens de Fransman zullen de prestaties van het team van Max Verstappen gaan tegenvallen.

"Bij Honda kunnen ze zo veel uitgeven als ze willen en ze voerden afgelopen jaar zo veel motorupdates door als ze wilden, maar dat zal komend seizoen anders zijn als ze vier of vijf keer een gridstraf krijgen", zei Abiteboul maandag tegen Motorsport.com.

"Als ze dat doen als leverancier van Toro Rosso heeft niemand het erover, maar ik verwacht meer reuring wanneer het bij Red Bull gebeurt. Het zal de ontwikkelingen afremmen."

Formule 1-teams mogen volgens de regels maar drie motoren per jaar gebruiken. Na drie keer wacht per nieuwe krachtbron een gridstraf. Honda voerde in 2018 als leverancier van Toro Rosso regelmatig updates door.

Red Bull nam na het afgelopen seizoen na twaalf jaar afscheid van fabrikant Renault en hoopt dit jaar met Honda mee te doen om de wereldtitel. Sinds de overstap naar de Japanse fabrikant bestoken Renault en het team van Verstappen elkaar regelmatig in de media.

Renault-teambaas Cyril Abiteboul (links) naast Christian Horner van Red Bull Racing. (Foto: Getty Images)

'Red Bull krijgt hooguit twee of drie kansen op verbetering'

De 41-jarige Abiteboul beweerde een maand geleden zelfs dat het Red Bull van collega-teambaas Christian Horner niet de waarheid spreekt over Honda en dat er gesjoemeld wordt met feiten en data. Nu laat hij dus opnieuw weten niet bang te zijn voor de concurrentie.

"Als Red Bull zich aan de regels wil houden, krijgen ze hooguit twee of drie kansen om hun motor tijdens het seizoen te verbeteren, net als afgelopen seizoen bij ons", aldus de Renault-topman.

"Honda is in zekere zin een bedreiging voor ons, maar dat is iedereen. Ik verwacht dat ze vertraging op zullen lopen en ik heb vertrouwen in de voortgang die wij deze winter hebben geboekt."

Red Bull beschikte afgelopen seizoen met leverancier Renault over ongeveer 70 pk minder dan wereldkampioen Mercedes. Het Oostenrijkse team kende bovendien veel problemen met de betrouwbaarheid van de motor.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint eind februari officieus met de testweken in Barcelona. In aanloop naar die tests onthullen de teams hun auto. De eerste Grand Prix is op 17 maart in Australië.