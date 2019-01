Sebastian Vettel vindt het "erg speciaal" dat hij afgelopen weekend met Mick Schumacher een team vormde bij de Race of Champions. De negentienjarige zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher werd vorige week opgenomen in het juniorenprogramma van Ferrari.

Vettel (31) en Mick Schumacher werden bij het onderdeel Nations Cup namens Duitsland tweede. De winst op het circuit Hermanos Rodriguez in Mexico Stad ging naar het Scandinavische duo Johan Kristoffersson en Tom Kristensen.

In het verleden reed Vettel samen met Michael Schumacher bij de Race of Champions. De Duitsers wonnen het evenement dat het startsein vormt voor het nieuwe racejaar van 2007 tot en met 2012 zes keer op rij.

"Ik weet nog goed hoe ik bij mijn eerste optreden opkeek tegen Michael. Nu ben ik wat ouder en vorm ik een team met Mick", zegt de viervoudig wereldkampioen tegen Motorsport.

Door een ernstig ski-ongeluk raakte Michael Schumacher in december 2013 in coma. Daar ontwaakte hij later uit, maar zijn familie laat slechts sporadisch iets los over zijn situatie.

Begin deze maand gaf de familie een zeldzaam statement uit, waarin werd gemeld dat de zevenvoudig wereldkampioen "in de best mogelijke handen is".

'Michael zal zeker trots zijn op Mick'

Vettel voelde het gemis van de vijftigjarige Schumacher bij het evenement in Mexico. "Iedereen die hier aanwezig was, zou het erg speciaal hebben gevonden als Michael hier ook had kunnen zijn om zijn zoon in actie te kunnen zien. We missen hem nog steeds. Maar ik weet zeker dat hij trots op zijn zoon was geweest."

Naast Vettel deden ook Pierre Gasly (Red Bull Racing) en voormalig Formule-coureurs David Coulthard, Lucas de Grassi en Esteban Gutierrez aan het evenement mee.

Bij de individuele wedstrijd op de Race of Champions ging de winst naar de Mexicaan Benito Guerra. Schumacher bereikte de kwartfinales, Vettel sneuvelde in de groepsfase.

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 17 maart met de Grand Prix van Australië. Op 18 februari is de eerste testdag van het nieuwe seizoen op het Circuit de Catalunya in Barcelona.