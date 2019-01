Ferrari heeft Mick Schumacher toegevoegd aan het F1 Junior-programma. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher is een van de zeven nieuwe jonge coureurs in het opleidingsprogramma.

De negentienjarige Duitser is regerend kampioen in de Formule 3 en maakt komend seizoen zijn opwachting in de Formule 2, de hoogste klasse onder de Formule 1.

Teambaas Mattia Binotto van Ferrari noemt het een speciaal moment om de Schumacher-telg te mogen verwelkomen. Binotto was al betrokken bij het team toen Michael Schumacher van 2000 tot en met 2004 vijf keer op rij wereldkampioen werd.

"Voor iemand die Mick al vanaf zijn geboorte kent, is het een emotioneel moment om Mick bij Ferrari te kunnen verwelkomen. We hebben hem gekozen op basis van zijn talent en kwaliteiten, die hij ondanks zijn jonge leeftijd al heeft getoond", zegt de opvolger van Maurizio Arrivabene.

De jonge coureur is zelf ook zeer opgetogen met de kans die het opleidingsprogramma van Ferrari hem biedt. "Het moge meer dan duidelijk zijn dat Ferrari een speciale plek in mijn hart en dat van mijn familie heeft."

Naast Schumacher is ook onder anderen Giuliano Alesi toegevoegd aan het talentenprogramma. Hij is de zoon van voormalig Formule 1-coureur Jean Alesi en komt komend seizoen net als Schumacher uit in de Formule 2.