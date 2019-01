Pierre Gasly gaat het nieuwe Formule 1-seizoen niet in met het idee dat hij bij Red Bull Racing de tweede coureur achter Max Verstappen is.

De Fransman maakt komend seizoen zijn debuut voor Red Bull, nadat hij afgelopen seizoen in zijn eerste volledige Formule 1-jaar een degelijke indruk maakte bij Toro Rosso. Hij volgt de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo op.

Gasly weet dat hij voor een zware uitdaging staat. "Ik ga het opnemen tegen een van de beste coureurs op de grid", zegt hij tegen Motorsport.com. "Ik zal even tijd nodig hebben om competitief te zijn, maar ik ga niet puur als tweede coureur rijden. Dat wil ik niet en daar zal ik ook geen genoegen mee nemen."

De 22-jarige coureur hoopt gaandeweg het seizoen beter en beter te worden. "Maar als ik de auto heb om te winnen, dan wordt dat het doel. Als de top vijf het maximaal haalbare is, dan is dat mijn doel. Ik wil vooral veel ervaring opdoen en elk seizoen beter worden."

'Word beter van strijd met Verstappen'

Gasly heeft er erg veel zin in om het op te nemen tegen Verstappen. "Door tegen zulke coureurs te strijden, word je zelf ook beter. Het is een spannende tijd voor me en ik kijk er enorm naar uit."

Wel denkt de Fransman even nodig te hebben om zich aan te passen aan de Engelse manier van doen en laten bij Red Bull. "De cultuur is toch net wat anders en het zal tijd kosten om daaraan te wennen. Ik richt me er eerst op om me op mijn gemak te voelen, om te wennen aan de auto en de mensen."

Gasly neemt medio februari voor het eerst officieel plaats in de RB15, de nieuwe wagen van Red Bull. De van oorsprong Oostenrijkse renstal maakt voor het eerst gebruik van Honda-motoren.

Van 18 tot en met 21 februari staan de eerste testdagen van het seizoen op het programma. Het seizoen begint 15 maart met de eerste vrije training voor de Grand Prix van Australië.