Weinig sporten zijn zo verbonden met geld als Formule 1. Maar hoe worden de financiën precies verdeeld? Een overzicht.

De financiële afspraken tussen de teams en de bazen van de Formule 1 zijn vastgelegd in het 'Concorde Agreement'. Het huidige contract is opgezet door de inmiddels vertrokken F1-baas Bernie Ecclestone en dateert uit 2009. Eind 2020 loopt deze verbintenis af.

Teams die in de afgelopen drie jaar minstens twee seizoenen hebben deelgenomen aan het Formule 1-kampioenschap krijgen startgeld dat wordt betaald uit tv-inkomsten, circuit-adverteerders en algemene Formule 1-sponsoren. In 2018 waren die inkomsten goed voor 279 miljoen euro. Omdat alle huidige teams minstens twee jaar actief zijn in de Formule 1, ontving iedere renstal een startbedrag van 27,9 miljoen euro.

Prijzengeld verdeeld door constructeurs

Het prijzengeld in de Formule 1 wordt verdeeld aan de hand van het constructeurskampioenschap. Dat leverde de teams begin 2018 de volgende prijzen op:

Mercedes - 53 miljoen

Ferrari - 44,7 miljoen

Red Bull Racing - 36,3 miljoen

Force India - 30,4 miljoen

Williams - 27,9 miljoen

Renault - 25,7 miljoen

Toro Rosso - 19,6 miljoen

Haas F1 - 16,8 miljoen

McLaren - 14 miljoen

Sauber - 11,2 miljoen

Dan zijn er nog teams die een exclusieve deal met de Formule 1 hebben gemaakt. Mercedes en Red Bull ontvangen uit die pot 29,8 miljoen euro. Ferrari, het enige team dat vanaf de eerste Grand Prix in 1950 altijd op de grid heeft gestaan, ontvangt bovenop het startgeld zelfs een bedrag van 58,7 (!) miljoen euro. Dat is 14 miljoen euro meer dan het prijzengeld voor een tweede plaats in het kampioenschap. Williams mag ieder jaar 8,5 miljoen euro bijschrijven.

Extra budget voor constructeurskampioenen

Ook teams die in de recente historie constructeurskampioenschappen hebben veroverd - en daarom als belangrijk voor de sport worden gezien - ontvangen een bonus. Mercedes en Ferrari kregen om die reden nog eens 33,5 miljoen euro. Red Bull (30 miljoen) en McLaren (27,2 miljoen) werden eveneens gespekt.

Alles bij elkaar opgeteld ontving Ferrari (164,9 miljoen) het meeste geld in 2018, gevolgd door Mercedes (144,3 miljoen) en Red Bull (124 miljoen). De overige teams volgden op gepaste afstand:

Ferrari - 164,9 miljoen Mercedes - 144,3 miljoen Red Bull Racing - 124 miljoen McLaren - 69,1 miljoen Williams - 64,4 miljoen Force India - 58,7 miljoen Renault - 53 miljoen Toro Rosso - 47,5 miljoen Haas F1 - 44,7 miljoen Sauber - 39,1 miljoen

*Omdat het prijzengeld en de tv-inkomsten van 2019 nog niet zijn bepaald, hanteren we de prijzen- en inkomstenverdeling uit 2018.