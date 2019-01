De baas van motorfabrikant Honda heeft de verwachtingen voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen vrijdag enigszins getemperd. De Japanse leverancier van Red Bull Racing verwacht niet direct mee te kunnen met Mercedes en Ferrari.

"We zullen deze winter een grote stap zetten. We willen bij de start de derde motorleverancier zijn en gaan dan proberen de topteams in de loop van het seizoen te achterhalen", zegt Honda-baas Masashi Yamamoto tegen Motorsport.com.

"We willen daar geen specifieke tijdspanne voor geven. Mercedes en Ferrari hebben veel meer kennis van de grijze gebieden in de regels, dus ze liggen nog steeds op ons voor."

De verwachtingen bij Red Bull voor de samenwerking met Honda zijn hoog. Het team van Max Verstappen nam aan het einde van vorig seizoen na twaalf jaar afscheid van motorleverancier Renault. De samenwerking met de Franse fabrikant verliep de laatste jaren stroef.

Hoewel Yamamoto wat voorzichtig is met het oog op de start van het Formule 1-seizoen, heeft de Japanner er alle vertrouwen in dat Verstappen en zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly een sterke motor zullen hebben.

"Na vier jaar ontwikkelen en uitproberen denken we dat we nu op de goede weg zijn. We hebben ten opzichte van de voorgaande jaren een veel beter beeld, dus ik denk dat we ons snel ontwikkelen."

Red Bull krijgt 'party mode'

Eerder deze maand onthulde Red Bull-adviseur Helmut Marko dat zijn team in 2019 in navolging van Mercedes en Ferrari de beschikking krijgt over de zogeheten 'party mode'. Die houdt in dat de Honda-motor in de kwalificatie over extra vermogen beschikt.

De Oostenrijker was bovendien erg positief over de ontwikkelingen die hij bij Honda ziet. "De cijfers maken ons erg optimistisch, ook als het gaat om het verbeterde vermogen", zei hij.

"De Honda-motor is nu al beter dan de Renault-krachtbron. Als je onze gps-data combineert met de data van Honda, dan zullen we in de buurt van Mercedes en Ferrari komen."

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint in het weekend van 15 tot en met 17 maart met de Grand Prix van Australië. Komende maand wordt al getest op het circuit van Barcelona en voor die tijd zal Red Bull de nieuwe auto presenteren.